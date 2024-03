Hoá ra Sơn Tùng đã thay đổi ý tưởng cho MV Chúng Ta Của Tương Lai, nếu giữ nguyên gốc sẽ hoành tráng hơn nhiều?

Mới đây, nhà sáng lập của đơn vị travipome - đơn vị từng hợp tác làm hình ảnh với Sơn Tùng M-TP trong một số sản phẩm trước đây - đã có chia sẻ đáng chú ý. Theo đó, nhân vật này cho biết ý tưởng, dàn dựng ban đầu cho MV Chúng Ta Của Tương Lai đã bị thay đổi vào ngay giờ chót.

Người này cũng cho biết khi MV There's No One At All đang đi vào khâu sản xuất, dựng bối cảnh thì cũng là lúc MV Chúng Ta Của Tương Lai được lên ý tưởng, thực hiện với tiến độ "rất khủng khiếp". Tuy nhiên, vì nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan, dự án Chúng Ta Của Tương Lai của phía đơn vị này đã bị dừng lại "sau round thứ 3". Sau đó, Chúng Ta Của Tương Lai đã được ra mắt vào 8/3 như chúng ta đã biết, nhưng đơn vị thực hiện hình ảnh không còn là travipome như ban đầu.

Bài đăng của anh T., nhà sáng lập travipome.

"1 số idea gốc vẫn được giữ dù đã phát triển theo hướng khác, tiếc nhiều nha, vì đoạn ấy vẫn đang lên thiết kế và nếu được dựng chắc quành tráng lệ khủng khiếp lắm cái nhà nguyện và đường hoa đào đại thụ, và ốc đảo mùa hè,.." - nhà sáng lập travipome chia sẻ thêm về các ý tưởng gốc mà ekip thực hiện cho MV Chúng Ta Của Tương Lai.

travipome là một nhóm các visual artist (nghệ sĩ hình ảnh) tại TP.HCM đảm nhiệm nhiều vai trò như Giám đốc Nghệ thuật (Art Director), Giám đốc Sáng tạo (Creative Director), Thiết kế Đồ họa (Graphic Designer),... trong khá nhiều dự án MV âm nhạc, TVC quảng cáo,... Đây là ekip đứng sau MV Đốt của Văn Mai Hương, Có Hẹn Với Thanh Xuân của MONSTAR, Nói Hoặc Không Nói của AMEE,...

travipome cũng đã từng hợp tác với Sơn Tùng trong MV Có Chắc Yêu Là Đây (vai trò Production Design, Artwork & Typography) và MV Skyler quảng cáo cho một tựa game (vai trò Art & Production Design), gần nhất là There's No One At All. Qua sự kết hợp với đơn vị này, các MV được dàn dựng ấn tượng, hình ảnh được đánh giá cao với tiêu chuẩn không thua kém gì quốc tế.

Concept "sang xịn mịn" trong MV Có Chắc Yêu Là Đây.

Trở lại với MV Chúng Ta Của Tương Lai phiên bản sau cùng được đưa đến khán giả, nếu phần nội dung, cốt truyện và diễn xuất chỉ là điểm mờ, thì chắc chắn phần kỹ xảo phải là một điểm trừ rất đậm. Từ đầu đến cuối MV Chúng Ta Của Tương Lai là loạt khung cảnh CGI “giả trân” và sến súa. Điều này khiến cho phần nội dung vốn rối rắm lại càng trở nên khó hiểu bởi khán giả bị mất tập trung vào những cảnh hoa lá, bay lượn, vũ trụ bão táp... Đơn cử như phân cảnh Hải Tú đạp xe đạp giữa khu vườn hoa đào nở rộ - hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế nhưng trong MV của Sơn Tùng thì cảm giác mang lại khiến ai không biết tưởng MV quay từ những năm “ơ kìa”.

Phải nói thêm rằng, các đội nhóm làm kỹ xảo tại Việt Nam đã được biết đến với tài năng vươn tầm quốc tế, rất nhiều bạn trẻ người Việt đã tham gia vào đội ngũ làm kĩ xảo cho phim nước ngoài, MV của nghệ sĩ quốc tế… Thế nhưng 1 nam nghệ sĩ top 1 Việt Nam lại cho ra 1 sản phẩm thế này khiến nhiều người khó hiểu. Và giờ đây, khi khán giả biết được phía Sơn Tùng đã từ bỏ một ekip gốc để làm việc với ekip khác ngay giờ chót càng khiến khán giả thêm lăn tăn!