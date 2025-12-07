Hóa ra đây là 5 loại nước không nên đựng trong bình giữ nhiệt: Tôi đã phát hiện ra và chia sẻ với gia đình

Mùa đông đã đến, ai cũng dùng bình giữ nhiệt để thưởng thức đồ uống ấm áp. Tuy nhiên, bình giữ nhiệt không phù hợp với mọi trường hợp; việc cho đồ không đúng cách vào bình có thể làm hỏng bình và thậm chí gây hại cho sức khỏe! Những loại đồ uống không nên cho vào bình giữ nhiệt:

1. Sữa và các sản phẩm từ sữa khác

Sữa là một trong những thức uống tự nhiên lâu đời nhất, và một ly sữa mỗi ngày có thể giúp giảm mệt mỏi. Vào mùa đông, nhiều người thường cho sữa vào bình giữ nhiệt để giữ ấm, nhưng thực ra đây là một thói quen rất sai lầm.

Một mặt, các vitamin và chất dinh dưỡng khác trong sữa sẽ bị phá hủy trong môi trường nhiệt độ cao. Mặt khác, các vi sinh vật trong sữa sẽ sinh sôi nhanh chóng ở nhiệt độ thích hợp, khiến sữa rất dễ bị hỏng.

Nếu bạn phải dùng bình giữ nhiệt để bảo quản sữa, hãy uống hết trong vòng một giờ sau khi để trong bình. Ánh sáng có thể phá hủy các chất dinh dưỡng trong sữa, vì vậy tốt nhất nên dùng bình thủy tinh tối màu để bảo quản tốt hơn.

2. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là một phần không thể thiếu trong bữa sáng của nhiều người. Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thơm ngon, nhưng cũng là "món khoái khẩu" của các loại vi sinh vật. Đổ sữa đậu nành vào phích nước nóng sẽ biến phích nước nóng thành môi trường nuôi cấy vi khuẩn, khiến sữa bị hỏng và chua theo thời gian.

Sữa đậu nành được bảo quản tốt nhất trong chai sứ hoặc chai thủy tinh. Tốt nhất, nên tránh sử dụng chai nhựa để tránh phản ứng hóa học giữa sữa đậu nành nóng và nhựa.

3. Trà

Cốc giữ nhiệt và trà là sự kết hợp phổ biến trên phố, nhưng nhiều người không biết rằng polyphenol trong trà dễ bị oxy hóa thành theaflavin ở nhiệt độ cao, dẫn đến mất đi các chất dinh dưỡng trong trà.

Ngoài ra, cốc giữ nhiệt cũng có thể làm hỏng hương vị của sữa đậu nành, khiến sữa không còn béo và ngọt như sữa đậu nành tươi.

Cách pha trà tốt nhất là dùng nước nóng khoảng 80 độ C trong ấm sứ đã được làm nóng trước. Pha trà bằng phích nước nóng sẽ khiến một lượng lớn các thành phần hòa tan trong lá trà bị hòa tan ngay từ lần pha đầu tiên, không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn khiến trà bị đắng và mất vị.

4. Nước ép trái cây và đồ uống có ga

Hầu hết các bình nước giữ nhiệt trên thị trường đều được làm bằng thép không gỉ. Việc sử dụng bình nước giữ nhiệt để đựng đồ uống có tính axit cao như nước ép trái cây có thể đẩy nhanh quá trình di chuyển kim loại nặng từ thép không gỉ, dẫn đến nguy cơ sức khỏe, thậm chí là ngộ độc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng mangan trong bình nước giữ nhiệt đựng nước ép trái cây có thể vượt quá giới hạn an toàn tới 34 lần.

Tương tự như vậy, vì đồ uống có ga cũng có tính axit nên không nên bảo quản chúng trong cốc cách nhiệt để tránh đẩy nhanh quá trình rò rỉ kim loại nặng từ cốc.

5. Thuốc Đông y

Ngày nay, ngày càng nhiều người sử dụng thuốc Đông y để điều hòa sức khỏe, và nhiều người sẽ cho thuốc đã pha vào bình giữ nhiệt để dễ mang theo. Tuy nhiên, thành phần của thuốc Đông y rất đa dạng về độ axit và độ kiềm. Một số loại thuốc Đông y có tính axit, khi cho vào bình thủy, chúng sẽ phản ứng hóa học với các nguyên tố như crom và vonfram trên thành trong của bình, gây độc cho cơ thể.

Ngoài ra, không nên ngâm trực tiếp thuốc Đông y trong bình giữ nhiệt hoặc bình giữ nhiệt vì điều này sẽ làm hạn chế hiệu quả của thuốc.

Mẹo đơn giản để khử mùi hôi trong bình giữ nhiệt

1. Kem đánh răng khử mùi hôi

Kem đánh răng có tác dụng khử mùi hôi miệng hiệu quả, đồng thời cũng có thể được dùng để khử mùi hôi bên trong bình giữ nhiệt. Việc vệ sinh cẩn thận bên trong bình bằng kem đánh răng sẽ khử mùi hôi hiệu quả.

2. Lát chanh khử mùi hôi

Sau khi vệ sinh bình giữ nhiệt, hãy cho vài lát chanh tươi cắt nhỏ vào, đổ nước nóng vào và ngâm qua đêm. Bình sẽ không còn mùi hôi nữa.

3. Vỏ cam khử mùi hôi

Như chúng ta đã biết, vỏ cam có khả năng hấp thụ mùi hôi, và phương pháp này cũng áp dụng cho bình giữ nhiệt. Đầu tiên, hãy rửa sạch bình giữ nhiệt, sau đó cho vỏ cam hoặc vỏ bưởi tươi vào, đậy kín và để qua đêm.

Khi được sử dụng đúng cách, bình giữ nhiệt có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta!