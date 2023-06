Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ có người yêu, còn mời Lâm Vỹ Dạ làm MC cho đám cưới vào năm sau?

Mới đây, Khánh Vân trở thành khách mời trong gameshow do Lâm Vỹ Dạ và Jun Phạm giữ vai trò dẫn dắt. Sau khi trải qua các thử thách, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân nhận được quà là cặp gối uyên ương màu đỏ, có thêu chữ "Trăm năm hạnh phúc", thường dành tặng cho những cặp vợ chồng mới cưới. Lâm Vỹ Dạ nhắn nhủ đàn em: "Chương trình tặng em cặp gối này với lời chúc mong em sớm tìm được một bến đỗ bình yên dành cho mình. Tặng thì tặng vậy thôi nhưng không biết em có ai chưa?".

Sau câu hỏi của Lâm Vỹ Dạ trên sóng truyền hình, Khánh Vân không bình tĩnh đáp lại: "Em có chứ. Cũng sắp đi đến bến bờ hạnh phúc rồi, món quà này vô cùng ý nghĩa. Người đó ở miền nào thì em không biết nhưng cảm giác sắp đến gần rồi, có thể trong năm nay hoặc là năm sau".

Khánh Vân cho biết sắp cưới sau khi nhận cặp gối đặc biệt từ chương trình

Khi nghe Khánh Vân trả lời lấp lửng, Jun Phạm thắc mắc: "Là bây giờ em đang mong muốn có hay có rồi mà chờ đến ngày được cầu hôn?".

Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ liên tục cho rằng Khánh Vân đã có người yêu nên mới nói sẽ lên xe hoa năm nay hoặc năm sau. Không chỉ thế nữ diễn viên còn mong được làm MC trong đám cưới của nàng hậu. Trước lời đề nghị của đàn chị, Khánh Vân thể hiện rõ sự hào hứng: "Tuyệt vời, anh chị hứa sẽ làm MC nha".

Tuy nhiên, giữa lúc Lâm Vỹ Dạ và Jun Phạm đang thích thú bàn tính về đám cưới tương lai của Khánh Vân thì nàng hậu vội "quay xe". Cô nói: "Nãy giờ 2 anh chị sao vậy. Em nói chơi thôi mà chứ có gì đâu".

Việc Khánh Vân nói có người yêu và chuẩn bị lên xe hoa và mong Lâm Vỹ Dạ và Jun Phạm làm MC trong đám cưới

Khánh Vân và Lâm Vỹ Dạ là người chị em thân thiết từ công việc đến cuộc sống nên thường xuyên có những màn tương tác lầy lội. Khánh Vân từng tiết lộ lý do tham gia một gameshow là do có sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ: "Em tới đây chỉ với một lý do duy nhất đó là vì người chị sinh đôi của em là Lâm Vỹ Dạ. Chị là hoa hậu Bình Lợi, còn em là hoa hậu Bình Tân. Đối với em, chị của em luôn là số 1. Chị của em là tuyệt vời nhất".

Khánh Vân nhiều lần thể hiện tình cảm, sự trân quý dành cho Lâm Vỹ Dạ

Từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân chăm chỉ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nhưng vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Khánh Vân tiết lộ cảm xúc sau khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 6/2022: "Tôi của hiện tại trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, đánh giá hay nhìn nhận một vấn đề cũng theo hướng đa chiều và đứng ở nhiều góc độ, thay vì phán xét mang tính chủ quan. Tôi cũng rút ra cho mình nhiều bài học như cách đối diện với dư luận, cách kiểm soát cá nhân và vượt qua những áp lực. Hồi trước, tôi nghĩ là lúc kết thúc nhiệm kỳ, chắc mình sẽ buồn lắm. Nhưng hiện tại, tôi thấy vui. Tôi vui vì đã hoàn thành trọn vẹn gần 3 năm nhiệm kỳ và vui vì mình đã sống hết mình cho những ngày tháng đó".