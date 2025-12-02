Hoa hậu Hoàn vũ nói vụ mua giải, được dọn đường đăng quang

Sau hơn một tuần đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch sang Mỹ để thực hiện chuyến công tác đầu tiên trong nhiệm kỳ. Cô cũng có cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo.

Khi được phóng viên hỏi liệu có khi nào nghĩ đến việc từ bỏ danh hiệu hay chưa, Fatima trả lời: "Tất nhiên là không vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại lần rằng tôi đã nỗ lực như tất cả các thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”.

Fatima Bosch phủ nhận tin đồn mua giải.

Cô chia sẻ thêm: "Bạn không cần phải từ bỏ vì bạn đã làm việc chăm chỉ, dốc hết trái tim và đặt cả tâm hồn vào công việc. Điều đó rất bất công. Khi sự thật đã rõ ràng, bạn không cần phải tự vệ. Tuy nhiên, khi bạn lên tiếng, điều đó cũng rất quan trọng. Tôi xin khẳng định rằng, mọi điều người ta nói về tôi là sai sự thật".

Fatima nói thêm cô bị tổn thương khi bản thân và gia đình trở thành mục tiêu công kích, nhưng sẽ không vì áp lực dư luận mà từ bỏ vai trò Hoa hậu Hoàn vũ.

"Tôi mới 25 tuổi và tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng tôi bị tổn thương khi họ tấn công gia đình tôi. Nhưng tôi tin rằng khi Chúa giao cho bạn nhiệm vụ, ngài cũng đặt ra rất nhiều thử thách và tôi sẽ không bỏ cuộc vì tôi ở đây đấu tranh cho các mục đích từ thiện, xã hội", cô nói.

Khi được hỏi về việc có tin đồn rằng bố của cô là ông Bernardo Bosch Hernández có quan hệ làm ăn với ông Raul Rocha - chủ sở hữu Miss Universe nên cô đã được dọn đường để đăng quang, Fatima bật cười.

Cô nói: "Tôi đã cười rất nhiều vì tin đồn này, có quá nhiều thông tin sai lệch trên truyền thông, họ đã nói nhiều lần một lời nói dối cho đến khi nó trở thành sự thật. Với truyền thông, chúng ta phải luôn nhớ rằng danh tiếng và quyền lực phải đi kèm với cam kết xã hội, và trên hết đó là trách nhiệm luôn phải nói lên sự thật".

Trước đó, ông Bernardo Bosch Hernández - bố của Fatima Bosch - đã lên tiếng sau khi người đẹp liên tục bị tấn công trên mạng xã hội, thậm chí nhận được những tin nhắn dọa giết.

"Sau lễ đăng quang của Fátima Bosch Fernández tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, những tin tức sai sự thật và tin đồn về gia đình tôi đã được lan truyền. Là một công chức, tôi phải chịu sự giám sát của công chúng, tuy nhiên mọi thông tin cho rằng tôi liên quan đến cuộc thi đều hoàn toàn sai sự thật và phản ánh sự thiếu nghiêm túc của báo chí", ông viết.

Bố của Fatima Bosch cho biết ông mới gặp doanh nhân Raul Rocha lần đầu vào ngày 13/9 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 được tổ chức tại Guadalajara. "Do đó, mọi cáo buộc liên quan đến mối quan hệ kinh doanh được cho là hoàn toàn sai sự thật và không phù hợp với thực tế", ông khẳng định.

Tin đồn về mối quan hệ làm ăn của ông Bernardo Bosch và ông chủ Miss Universe - Raul Rocha rộ lên sau khi nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - khẳng định cô được dọn đường để giành chiến thắng.

Ông Omar còn cho biết đang nắm trong tay đoạn ghi âm, trong đó con trai ông Raul Rocha là Mauricio Rocha nói với ông rằng nếu người đẹp Mexico đăng quang, đó sẽ là điều tốt nhất cho công việc kinh doanh của họ.

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí sau cuộc thi, ông Raul Rocha khẳng định nhà soạn nhạc Omar Harfouch là kẻ cơ hội. Ông Raul cho rằng ông Omar cố tình lên tiếng để lợi dụng danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhằm gây chú ý.