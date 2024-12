Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hội ngộ dàn phu nhân hào môn, có dấu hiệu tăng cân nhẹ giữa tin đồn mang thai lần 2

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới nhất của mình trong buổi tụ hội cùng dàn hoa, á hậu. Xuất hiện cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Ngọc Hân...

Trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, ra dáng chuẩn phu nhân hào môn. Không ăn vận cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh nổi bật với bộ váy dạ tweed thiết kế tinh tế, vừa kín đáo cũng vừa khoe được sắc vóc.

Đáng chú ý, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vóc dáng có phần đầy đặn hơn so với trước, làm dấy lên nghi vấn cô có thể đang mang thai lần thứ hai. Trước đó, netizen cũng nhiều lần đồn đoán thông tin này.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, từng tham gia cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2017.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Cả hai chào đón con gái đầu lòng Tuệ An vào năm 2023. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ: "Tôi không biết do mình 'mát tay' hay con ngoan mà từ khi còn nhỏ, áp dụng phương pháp nào cho con, bé đều vào nếp. Tôi thật sự không quá áp lực trong việc đưa con vào nếp như một số người mẹ vẫn phàn nàn trên mạng. Chỉ trừ những lúc con ốm đau, là những lần đầu tiên tôi trải qua, nên có chút bỡ ngỡ. Hơn nữa, tôi may mắn có ông bà nội ngoại hai bên hỗ trợ nên không gặp tình trạng trầm cảm sau sinh".