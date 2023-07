Hồ Ngọc Hà sánh vai cùng sao quốc tế: Đọ visual nổi bật bên dàn mỹ nhân, sắp gặp 1 nhân vật siêu xịn

Sau nhiều năm làm nghề, Hồ Ngọc Hà xây dựng được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt Nam. Chính vì điều này, nữ ca sĩ trở thành khuôn mặt đắt giá được lựa chọn cho các chương trình, sự kiện giao lưu trong nước và quốc tế. Suốt hành trình sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà tích lũy được "bộ sưu tập" toàn những bức ảnh đáng giá bên dàn sao nước ngoài.

Khi đứng cạnh các sao nữ đình đám như: Victoria Beckham, Mai Davika, Catriona Gray, Kate Walsh,... nhan sắc của Hồ Ngọc Hà không hề kém cạnh mà đôi khi còn được khen ngợi nổi bật hơn. Hồ Ngọc Hà từng dự tiệc thân mật với Victoria Beckham, nữ ca sĩ nhận xét ngôi sao quốc tế: "Luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ giỏi, quyền lực và tự chủ. Hôm nay cô ấy còn cho mình thấy cô là người phụ nữ thật ngọt ngào".

Gần đây nhất, Hồ Ngọc Hà tham gia một sự kiện thời trang quốc tế cùng với diễn viên Mai Davika và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray. Sắc vóc mẹ 3 con nổi bật bên 2 mỹ nhân nhỏ tuổi hơn

"Nữ hoàng giải trí Việt" ăn diện thanh lịch nhưng vẫn đủ sức cuốn hút khi đứng chung khung hình với Coco Rocha

Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà bên Kate Walsh từng gây bão

Mẹ ba con khoe sắc vóc chẳng kém cạnh Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach

Hồ Ngọc Hà tỏa sáng bên ngôi sao quốc tế Victoria Beckham

Nữ ca sĩ từng hào hứng dành những mỹ từ cho diễn viên Hollywood - Tom Hiddleston khi gặp gỡ trong sự kiện ở Ý

Trong bộ sưu tập đỉnh chóp của Hồ Ngọc Hà còn có khoảnh khắc cùng diễn viên Lee Seo Jin

Đặc biệt hơn hết, sắp tới đây Hồ Ngọc Hà cùng với nhiều nghệ sĩ Việt còn có cơ hội đứng chung sân khấu với siêu sao quốc tế Charlie Puth tại nhạc hội 8Wonder sẽ chính thức diễn ra tại VinWonders Nha Trang vào ngày 22/7. Trong đêm nhạc hội này, Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến những tiết mục sôi động như: Cô Đơn Trên Sofa, Vì Chính Là Em, Em Muốn Anh Đưa Em Về, Destiny hay Keep Me In Love,... Ngoài những màn biểu diễn sôi động, được đầu tư chỉn chu và chất lượng thì khán giả cũng tiếp tục mong chờ những khung ảnh "10 điểm không có nhưng" của dàn sao Việt cùng Charlie Puth.

Hồ Ngọc Hà được công bố là một trong những nữ ca sĩ sẽ biểu diễn trong siêu nhạc hội 8Wonder sắp tới

Sự đổ bộ của siêu sao Charlie Puth sẽ khiến không khí tại Vinwonders Nha Trang trong đêm 22/7 "nóng" hơn bao giờ hết

Người là siêu sao đẳng cấp quốc tế...

... người là "Nữ hoàng giải trí" Việt Nam, khán giả mong chờ khoảnh khắc chung khung hình của 2 ca sĩ đình đám

Trong siêu nhạc hội 8Wonder, ngoài siêu sao quốc tế Charlie Puth thì dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, AMEE, MONO, tlinh, HIEUTHUHAI, DJ Mie cũng góp mặt. Với lượng nghệ sĩ "đỉnh chóp", người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón những màn trình diễn có 1-0-2 hứa hẹn làm bùng nổ không khí tại VinWonders.