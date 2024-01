Hồ Ngọc Hà: Mẹ 3 con không dừng ước mơ, "lên trình" khi tái xuất show truyền hình thực tế!

Tổ chức liveshow âm nhạc "thương hiệu" Lovesongs thu hút hàng nghìn khán giả, tái xuất gây sốt ở chương trình thực tế, trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, được công chúng săn đón ở những sự kiện trong nước lẫn quốc tế... bấy nhiêu điều trên đã phần nào chứng minh Hồ Ngọc Hà có một năm làm việc vô cùng năng suất. Không phải đơn thuần mà bà mẹ 3 con được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng giải trí" của showbiz Việt, cái tên Hồ Ngọc Hà mang những điều khác biệt và chất riêng khó ai có thể thay thế được.

Không nằm ngoài sự chờ đợi của công chúng, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong 2 hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật và Nhân vật truyền cảm hứng ở WeChoice Awards 2023. "Nữ hoàng giải trí" còn chứng minh sức hút khi chương trình truyền hình thực tế có cô tham gia cũng lọt vào đề cử TVshow của năm.

Có 1 Hồ Ngọc Hà bền bỉ, chăm chỉ cống hiến và làm việc trong năm 2023

Hồ Ngọc Hà không còn là cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt, tuy nhiên lúc mới vào nghề cô nhận nhiều bình luận trái chiều liên quan đến giọng hát. Trong giai đoạn bị công chúng hoài nghi, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ từ bỏ ước mơ và đam mê, để rồi chính sự cố gắng ấy đã thay đổi được định kiến của công chúng. Tháng 6/2023, Hồ Ngọc Hà tổ chức liveshow Lovesongs tại Đà Lạt gần 2000 khán giả tham dự. Sự ủng hộ của khán giả cùng với mức độ thảo luận về liveshow trên các nền tảng truyền thông cũng phần nào chứng minh sức hút của "Nữ hoàng giải trí".

Dù đã là mẹ bỉm 3 con, đối mặt với không ít khó khăn trong hành trình làm nghề nhưng Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ chọn dừng lại. Sau thời gian mang bầu, sinh con và lo cho gia đình nhỏ, Hồ Ngọc Hà trở lại biểu diễn ở các sân khấu lớn. Mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện đều khuấy động không khí và mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa.

Hồ Ngọc Hà có mặt trong danh sách Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, cùng với Chi Pu, Trấn Thành, Diva Mỹ Linh và Touliver

Hồ Ngọc Hà thành công tổ chức liveshow Lovesongs và chăm chỉ đi hát trong năm 2023

Thành công của Hồ Ngọc Hà còn thể hiện qua việc cô được nhiều nhãn hàng "chọn mặt gửi vàng", công chúng săn đón khi xuất hiện

Mẹ bỉm Hồ Ngọc Hà ở nhà hay trên sân khấu đều "đỉnh chóp"

Câu chuyện của Hồ Ngọc Hà là câu chuyện của một người vợ, người mẹ luôn cố gắng theo đuổi ước mơ, từng bước nỗ lực để chạm đến hào quang rực rỡ. Thậm chí, khi đã được đứng trên đỉnh thành công, người phụ nữ ấy vẫn không ngừng cố gắng. Minh chứng là song song với việc nuôi dạy 3 nhóc tỳ Subeo - Lisa và Leon vô cùng chu đáo, khéo léo, Hồ Ngọc Hà không quên việc hoàn thiện và làm mới chính mình.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ với chúng tôi: "Ngay cả thời điểm bây giờ cũng vậy, Hà muốn vẫn là mình nhưng được phát triển theo một hướng mới mẻ hơn, thu hút hơn. Từ nay về sau, mọi người có thể thấy là Hà chơi nhạc cụ nhiều hơn trong phần trình diễn của mình. Cũng vẫn là diễn nhưng Hà phải tập luyện kinh khủng hơn là 1, 2 động tác nhảy. Trong 20 năm Hà đi hát thì phải hơn 10 năm Hà có vũ đạo cho những bài hát của mình rồi nên Hà phải làm gì đó khác. Không thì mọi người sẽ nói: 'À chắc hôm nay bà Hà sẽ nhảy, chiêu trò trên sân khấu nữa đây'.

Trong một show diễn ca nhạc, họ tìm tới mình là vì điều gì. Là vì mình thay đổi giống các bạn hay vì mình luôn mới mẻ hơn so với mình của ngày hôm qua thì Hà đã nhìn thấy được điều đó. Nếu mọi người muốn mời Hồ Ngọc Hà là bởi vì Hà là Hồ Ngọc Hà, các bạn trẻ là các bạn trẻ chứ không phải là các nghệ sĩ khác. Chúng ta đừng bao giờ lặp lại hoặc cố gắng làm khác đi những gì mình tạo dựng trong 20 năm qua. Hà không đợi tới khi khán giả chán mà đã chán mình trước để có thể làm mới, luôn mang tới những bất ngờ. Đó cũng chính là lý do bạn có thể tồn tại hay không".

Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ nói không với "dừng lại", luôn cố gắng để bứt phá chạm những giá trị mới

Chặng đường của Hồ Ngọc Hà chính là minh hoạ cụ thể cho tinh thần "dám ước mơ, dám rực rỡ"

Hồ Ngọc Hà tái xuất show thực tế, chứng minh bản lĩnh "không phải dạng vừa"

The New Mentor là chương trình thực tế về thời trang, Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên ý tưởng và đồng sản xuất nhằm mục đích nâng tầm người mẫu, giúp các "chân dài" rèn luyện, nâng tầm các kỹ năng và đạt vị trí tương xứng với những nỗ lực của chính mình. Bộ tứ huấn luyện viên của chương trình bao gồm Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Thanh Hằng, Lan Khuê. Đây là lần đầu tiên Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà đối mặt ở một show thực tế, đánh dấu sự tái xuất "Nữ hoàng giải trí" sau nhiều năm vắng bóng trong lĩnh vực này.

Trong suốt 3 tháng công chiếu, The New Mentor thu về lượt xem khủng trên YouTube và không ít lần lọt Top thịnh hành. Mỗi một tập lên sóng, chương trình đều gây sốt trên khắp các nền tảng MXH. Những khoảnh khắc thi đấu của các thí sinh, đặc biệt là những màn đấu trí và phát ngôn của các huấn luyện viên đều tạo độ viral lớn. Riêng với Hồ Ngọc Hà, cô được khán giả yêu thương, đón nhận và ủng hộ nhiệt tình hơn sau khi tham gia The New Mentor.

Chương trình Hồ Ngọc Hà tái xuất có mặt trong hạng mục TV show của năm

Hồ Ngọc Hà nói về quyết định nhận lời tham gia The New Mentor: "Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết gì lý do gì mà tôi nhận lời. Tuy nhiên, nghệ sĩ là như thế đấy, có những cái rất khó nhưng có những việc chỉ cần 'chích' đúng chỗ là sẽ nhận lời ngay. Và cái hay của Hương Giang là biết 'chích' đúng chỗ của tôi và tôi đồng ý. Hương Giang đã đánh vào mong đợi bên trong tôi cũng như Thanh Hằng. Tôi muốn làm một điều thật sự có ý nghĩa cho nghề người mẫu vì đây là bước đệm đầu tiên giúp tôi đến với showbiz. Dù đã chuyển sang ca hát nhưng tôi chưa bao giờ rời xa thời trang hay sàn diễn.

Tôi vẫn luôn gắn bó với sự nghiệp này nên càng ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm và muốn chia sẻ với các đàn em hoặc những người họ đang cần ở mình. Xin được nói thẳng, Hương Giang biết giá trị của mỗi người như thế nào để đưa ra những con số phù hợp. Năm nào tôi cũng nhận được những lời mời tuy nhiên để bỏ công sức, chất xám và đặc biệt là thời gian, vì thời gian với tôi rất quý báu, tôi không thể rời xa các con của mình. Đồng thời, công việc của tôi rất bận rộn nên để cắt bỏ mọi thứ để tập trung cho việc ghi hình thì buộc phải đổi lại được một cái giá xứng đáng. Vì vậy 3 yếu tố khiến tôi nhận lời là: Con số, tình cảm và vì ý nghĩa của chương trình".

Hồ Ngọc Hà chứng minh bản lĩnh và sức hút không nhỏ ở show thực tế

Các học trò của Hồ Ngọc Hà đều có thành công nhất đính sau cuộc thi

