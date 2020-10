Hồ ly màn ảnh Hàn qua từng thời kì: Xưa ăn mặc quê mùa "rừng rú", giờ đã là đại gia phố thị, lại còn trị luôn yêu quái ngầu như thần!

Với truyền thuyết về một loài sinh vật có nhan sắc mê hồn và năng lực biến hóa thành người, hồ ly từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà sản xuất truyền hình Hàn Quốc. Thế nhưng qua mỗi thời kỳ, hình tượng các hồ ly cũng khác đi không ít. Hãy cùng điểm qua những tác phẩm tiêu biểu về hồ ly để thấy loài sinh vật huyền bí này đã thay đổi nhiều thế nào trên màn ảnh Hàn Quốc nhé.

Ngày nào còn là kẻ thù không đội trời chung, giờ đã là vị thần bảo vệ loài người

Trở về năm 2004 với Forbidden Love, gia tộc hồ ly sở hữu hình dạng giống với con người. Họ ăn gan người đã chết để tồn tại và gần như bài trừ, đối địch với loài người để bảo vệ chính mình. Lúc bấy giờ trên truyền hình Hàn Quốc, hồ ly vẫn là một loài vật hung dữ, đáng sợ và hiếu chiến. Thế nhưng cho đến năm 2010 với Tale of The Fox’s Child và My Girlfriend Is A Gumiho, tình thế bất ngờ bị đảo ngược. Cửu vĩ hồ lúc này phải che giấu thân phận cũng như bản năng thèm khát máu của mình trước loài người. Đây cũng là thời điểm mà cữu vĩ hồ trên màn ảnh Hàn không còn hung dữ như phiên bản 2004, cụ thể là hai nàng cáo chín đuôi xinh đẹp Mi Ho (Shin Min Ah) và Yeon Yi (Kim Yoo Jung) phải nhờ đến sự trợ giúp của loài người mới có thể sống yên bình, hạnh phúc.

Kim Yoo Jung - Shin Min Ah - Kim Tae Hee, những nàng hồ ly của màn ảnh Hàn

Sau đó, vào năm 2013, Gu Family Book cũng đã từng có anh chàng Choi Kang Chi (Lee Seung Gi) mang nữa dòng máu cửu vĩ. Thế nhưng đổi giới tính rồi, Kang Chi vẫn bị loài người ghét bỏ và phải tự kiềm hãm sức mạnh của bản thân, sống ẩn dật để có thể yên bình qua ngày. Vậy mà cho đến nay, với Tale of the Nine Tailed dù vẫn phải giữ bí mật về thân thế thật sự nhưng Yi Yeon (Lee Dong Wook) thực chất đã là thần núi và giờ đây là vị thần diệt trừ yêu linh, bảo vệ con người. Sự nâng cấp vượt bậc này so với phiên bản những năm 2004 quả là một bước tiến xa trong vai trò của hồ ly đối với cuộc sống con người.

2. Hồ ly ngày nào ăn diện quê mùa, mặt mũi ngáo ngơ, còn bây giờ chẳng thua kém gì fashionista lại còn có gu ăn uống kén chọn

Theo truyền thuyết, cửu vĩ hồ thường sống nhờ vào thức ăn chủ yếu là thịt và máu. Vào năm 2004, cữu vĩ hồ ăn gan người chết để tồn tại. Cho đến 2010, nó đã được nâng cấp lên thịt bò luôn rồi. Thế nhưng giờ đây mới lạ lùng, vì Yi Yeon chỉ thích mỗi kem mà thôi, thậm chí còn chỉ định hẳn vị kem là sô cô la bạc hà. Không phải vì này thì nhất quyết không ăn đâu nhé.

Không những vậy, ngày xưa trang phục của hồ ly cũng đơn giản. Bỏ qua y phục cổ trang, trong các bộ phim hiện đại, nếu với Forbidden Love, cửu vĩ hồ mặc trang phục đen tuyền như ninja, ở My Girlfriend is a Gumiho lại là váy trắng tinh khôi thì hẳn Yi Yeon trong Tale of the Nine Tailed là một fashionista chính hiệu. Anh chàng sỡ hữu một bộ sưu tập áo choàng đủ kiểu, lại có mái tóc màu đỏ cam rất hợp mốt. Trong khi đó, cậu em trai thì có nguyên tủ đồ vest đủ màu đủ kiểu. Hỏi sao giờ cả hai dễ hòa nhập với xã hội đến thế.

Từ “người rừng” hóa đại gia đô thị

Đi cùng với sự phát triển của loài người, hồ ly cũng học ăn học đòi không kém gì đâu nhé. Vào năm 2004, công nghệ vẫn chưa phát triển, khán giả cũng không quan tâm đến việc hồ ly nếu không biết sử dụng điện thoại, máy tính thì có vấn đề gì hay không. Mãi về sau này khi xã hội đã dần phát triển, chúng ta có thể thấy được rằng cô nàng tiểu yêu Mi Ho cũng phải tập làm quen với những máy móc hiện đại dù thái độ ngu ngơ và khù khờ lắm.

Thế nhưng với những hồ ly trong Tale of the Nine Tailed, họ biết dùng điện thoại, biết lái siêu xe, quay phim, khám chữa bệnh không thua kém gì người bình thường. Không những thế, nếu như thời 2004, hồ ly sống ẩn thân trong rừng, đến 2010 cô nàng Mi Ho lại bị phong ấn ở miếu rồi trốn ẩn dật dưới sự bao bọc của bạn trai thì giờ đây, Yi Yeon sở hữu cả căn nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi cơ! Yi Rang chả biết nhà ở đâu nhưng có vẻ giàu lắm, vì có tiền mua siêu xe, biếu người nhà của các nạn nhân bị mình giết chết và thậm chí là thuê cả thư kí riêng cơ.

Và thêm những cơ hội mới dành cho tình yêu giữa con người và hồ ly

Vì thuộc hai dòng tộc khác nhau nên từ lâu, chuyện tình giữa người hồ ly luôn bị ngăn cấm. Thậm chí đến giờ vẫn vậy. Nhưng cơ hội mà họ nhận được để có thể đi đến một cái kết có hậu đang ngày một tăng cao. Trước đây, đa phần các tác phẩm đều có một cái kết buồn, đôi trai gái phải rời xa nhau, không thì một người đi không trở lại. Nhưng cho đến My Girlfriend is Gumiho, cái kết tốt đẹp cuối cùng cũng đã đến được với chuyện tình của con người - cửu vĩ hồ. Chẳng biết được rằng, sau “ánh sáng le lói” ấy, lại cũng với một nội dung chưa gì đã thấy ngược tâm, The Tale of Nine Tailed có một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi chính hay không. Nhưng khán giả vẫn hi vọng rằng họ sẽ đến với nhau, tiếp nối một chương mới dành cho dòng phim khai thác đề tài cửu vĩ hồ này.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly lên sóng vào 19h00 thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.