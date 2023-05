HLV Troussier soi kỹ U22 Indonesia từ khách sạn ra sân đấu

"Các thành viên của U22 Indonesia có sự tập trung cao độ trong mọi hành động, kế hoạch", HLV Philippe Troussier nhận xét về đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp quan sát kỹ U22 Indonesia ngay từ khách sạn, nơi 2 đội tuyển được bố trí ăn ở gần nhau.

HLV trưởng của U22 Việt Nam tiết lộ ông không chỉ quan sát mà còn tiếp xúc trực tiếp với các thành viên ban huấn luyện U22 Indonesia. Ngoài ra, ông Troussier cũng cử các trợ lý đi theo dõi đội tuyển xứ vạn đảo thi đấu ở bảng A.

"Thế hệ chủ lực của U22 Indonesia là lứa cầu thủ 3 năm trước được đầu tư để tham dự World Cup U20. Dù không được thi đấu ở World Cup U20 do dịch COVID-19, họ vẫn phát triển rất tốt, có những người ra nước ngoài thi đấu và phần còn lại ra sân thường xuyên ở quốc nội", HLV Troussier cho thấy ông nghiên cứu rất kỹ về đối thủ.



Nhà cầm quân người Pháp nói thêm: "U22 Indonesia có lợi thế là nghỉ nhiều hơn, quen hơn với sân đấu bán kết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ cho trận đấu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu căng thẳng. Cả 4 đội vào bán kết đều muốn giành HCV, đội nào thể hiện tốt hơn sẽ thắng. U22 Indonesia là một trong những đội bóng có cơ hội giành chức vô địch SEA Games 32 cao nhất, cùng U22 Việt Nam và U22 Thái Lan".

U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan.

So với U22 Myanmar (đội nhì bảng A), U22 Indonesia được đánh giá cao hơn. Do đó, đứng nhì bảng và chạm trán đối thủ xứ vạn đảo khiến thử thách ở bán kết của U22 Việt Nam khó khăn hơn so với trường hợp đứng đầu bảng. Dù vậy, HLV Troussier không lo lắng về điều này.

"Chúng tôi đang tự tin. Trận đấu hôm nay giúp các cầu thủ nhận thấy họ hoàn toàn đủ năng lực để kiểm soát bóng, chơi bóng có nhịp độ, bình tĩnh và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước đối thủ mạnh trong khu vực. Tôi luôn nhắc cầu thủ trước mỗi trận là phải luôn nỗ lực tối đa" , HLV Troussier nói.