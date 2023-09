Hình ảnh dựng lại hiện trường vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con

Ngày 14-9, một nguồn tin cho biết Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến chị Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999) tử vong hôm 12-6.

Theo đó, Công an quận Gò Vấp đã đưa chiếc xe tải biển kiểm soát (BKS) 61C 267… do tài xế N.H.T. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Dương) và xe máy do chị Diệu điều khiển đến trước số 164, Phạm Văn Chiêu, phường 9 (quận Gò Vấp) để dựng lại hiện trường.

"Việc dựng lại hiện trường được thực hiện một cách kỹ lưỡng, có sự tham gia của đại diện VKSND quận Gò Vấp. Công tác dựng lại hiện trường được thực hiện đêm 13-9, thời gian tương đương với thời gian xảy ra tai nạn" - nguồn tin cho biết.

Công an dựng lại hiện trường

Khi được Công an quận Gò Vấp mời lên làm việc, ông N.H.T. khai chiếc xe tải biển kiểm soát (BKS) 61C 267… là do anh rể của ông T. đưa cho dùng. Ông T. khai rằng khoảng 21 giờ ngày 12-6 ông có điều khiển xe tải BKS 61C 267… lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ đường Lê Văn Thọ về đường Quang Trung (quận Gò Vấp).

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Theo ông T., khi đi ngang số 164 Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì ông nghe tiếng va chạm phía sau nên cho xe dừng lại. Từ trên xe nhìn qua cửa tài xế thì ông T. nhìn thấy có một xe máy bị ngã xuống đường ở chiều ngược lại cách sau xe tôi 10 mét. Do nghĩ là người sau té không va chạm vào xe nên ông cho xe tiếp tục lưu thông. Ông T. cũng nói rằng ông không rõ diễn biến vụ tai nạn trên như thế nào.

Chiếc xe tải được đưa đến hiện trường



Sau khi Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, lãnh đạo VKSND TP HCM đã chỉ đạo VKSND quận Gò Vấp theo dõi, giám sát kỹ càng việc xác minh vụ tai nạn vì đây là vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm.



"Trong bối cảnh trên khắp cả nước có rất nhiều vụ tài xế sau khi gây tai nạn chết người đã bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc hậu quả xảy ra thì việc xác minh kỹ lưỡng với tinh thần thượng tôn pháp luật, giám sát đặc biệt vụ việc là điều cần thiết. Vụ tai nạn này được dư luận quan tâm vì rất nhiều vấn đề cần làm rõ", luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ nhận xét.