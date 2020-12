Hình ảnh chồng quỳ gối, thất thần bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong khiến bao người xót xa

Ngày 14/12, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông quỳ gối, gào khóc bên cạnh thi thể vợ sau khi bị xe đầu kéo cuốn vào gầm khiến nhiều người xót xa. Theo như chia sẻ, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra tại khu vực huyện Đông Hà, Quảng Trị.

Theo chia sẻ của tài khoản L.T.K.T - một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, "Khi đang dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng va chạm, lúc nhìn đến thì thấy nam thanh niên ngã văng ra dưới gầm xe tải còn người phụ nữ đi cùng thì bị bánh xe đầu kéo cán trúng tử vong. Nhìn anh này vội vàng vùng dậy nhìn vợ rồi ngồi thất thần thấy mà thương. Mong chị siêu thoát".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng khuyên mọi người nên chạy xe cẩn thận, tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và những người khác, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong.

Người đàn ông quỳ khóc bên thi thể vợ bị xe đầu kéo cán tử vong

Theo thông tin được chia sẻ trên báo Tiền phong, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 14/12 tại đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1 với đường Điện Biên Phủ và Thuận Châu (thuộc địa phận phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải 29C - 400.55 kéo theo rơ-moóc 29R-018.70 do tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ở Tân An, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) lái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, đã va chạm với xe máy 74E1-082.79 chạy cùng chiều do anh Ngô Đức K. (SN 1997) điều khiển, trên xe có chở thêm chị Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1998, cả hai cùng trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Cú va chạm mạnh làm chị L. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương nặng, còn phương tiện bị hư hỏng. Hiện công an vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.