Hình ảnh bên trong "ngôi trường quý tộc" đắt nhất Thượng Hải khiến netizen choáng váng: Những người giàu nhất cũng chưa chắc dám cho con vào học

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một bức ảnh khiến netizen bàn tán sôi nổi. Nhìn qua đây chỉ là cảnh chụp trộm trên đường một cách tình cờ. Nhưng khi nhìn kỹ, người ta mới thấy cô bé trong bức ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng mới nhất của LV và đôi giày thể thao mới nhất của Air Jordan & Nike đến lớp, cùng anh trai cô trong bộ đồng phục học sinh. Người bảo mẫu và mẹ ở phía sau xách cặp giúp hai đứa trẻ đi học.

Bức ảnh chụp đằng sau 2 học sinh trường quý tộc đắt nhất Thượng Hải

Đồng phục mặc trên người học sinh là của Trường Quốc tế Wellington ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là trường quốc tế có nhiều người giàu nhất Thượng Hải và học phí hàng năm gần 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Để nói về độ quý tộc của ngôi trường này, cư dân mạng đã tổng kết bằng một câu: Đồng phục trường Wellington đắt hơn LV.

Trường Quốc tế Wellington ở Thượng Hải chỉ dành cho con em nhà giàu nhất thành phố

Để con mình "chiến thắng ngay từ vạch xuất phát" và tiếp xúc với con em của tầng lớp thượng lưu tương tự, nhiều phụ huynh siêu giàu ngày nay đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn gửi con đến trường quốc tế. Không chỉ có chương trình dạy bằng tiếng Anh với tiêu chuẩn quốc tế, ở đây còn dạy cưỡi ngựa, dạy chơi golf, có hồ bơi, nhà hát, sân bóng tiêu chuẩn và 8 phòng học nhạc. Giáo viên của trường Wellington là giáo viên nước ngoài, điều kiện chỗ ở của họ tương đương với khách sạn 5 sao, được phục vụ tại nhà hàng cao cấp.

Vlog của một nữ sinh trường Wellington cho thấy cuộc sống đi học như trong phim

Cuộc sống của những rich kid tại ngôi trường quý tộc sau đó đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cụ thể, một cư dân mạng đã tổng kết lại cuộc sống trường học hằng ngày của các em như sau: Buổi sáng, học sinh lên xe buýt đến trường, tận hưởng khung cảnh của thành phố huyền diệu bên đường. Trong lớp học tiếng Pháp, bạn không cần phải phân tích ngữ pháp một cách tẻ nhạt theo sách giáo khoa mà có thể nắm vững kiến thức trong khi học và chơi. Trong lớp học tiếng Anh, bạn không cần phải buồn ngủ học thuộc lòng mà có thể tranh luận với các bạn trong lớp và thảo luận về những chủ đề hot nhất hiện nay. Trong lớp học nghệ thuật, bạn có thể tự mình hoàn thành một tác phẩm, có thể may vá, in 3D một tòa nhà do chính bạn thiết kế hoặc có thể làm một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Trong giờ Hóa học, với điều kiện đảm bảo an toàn, bạn có thể sử dụng nhiều dụng cụ khác nhau để tiến hành thí nghiệm và quan sát, học tập.

Lớp tiếng Pháp

Lớp tiếng Anh

Mỹ thuật

Phòng thực hành Hóa học

Sau khi học xong, học sinh tiếp tục ăn bữa trưa đa dạng, bổ dưỡng và ngon miệng rồi có thể đến thư viện để tự học, nơi chứa đầy những cuốn sách quốc tế mới nhất. Nếu không học sinh cũng có thể chơi game, có rất nhiều thời gian rảnh để trò chuyện và uống trà sữa với bạn bè cũng như tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Bữa trưa như buffet của học sinh trường quốc tế

Thư viện khang trang cho các em tự học

So với những học sinh bình thường phải vật lộn để học bài và vượt qua các kỳ thi căng thẳng hàng ngày, trải nghiệm của học sinh trường quốc tế thực sự như trong mơ đối với nhiều người. Nhiều cư dân mạng nhận xét loại hình giáo dục này thực sự có lợi cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Cách giáo dục của trường quốc tế có thể giúp trau dồi khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, kỹ năng tổ chức và tư duy phản biện của học sinh chứ không chỉ là cái gọi là "nơi người có tiền dành thời gian".

Nguồn: Toutiao