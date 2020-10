Hết khoác áo tình tứ, Lee Dong Wook nằng nặc đòi "ẵm ngửa" Kim Bum ở hậu trường Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Một đoạn video hậu trường kéo dài hơn 3 phút của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale of the Nine Tailed) đã “mở hàng” cho những phân cảnh phía sau màn ảnh của các diễn viên trong phim. Không những ghi ấn tượng bởi diễn xuất chuyên nghiệp, chỉn chu kèm phản ứng hóa học chất lượng mà hậu trường còn là “sân khấu” tấu hài siêu đỉnh của bộ ba Nam Ji Ah, Lee Dong Wook và Kim Bum.

Video Hậu trường Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly

Chiếm spotlight của hậu trường Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tuần này chính là màn tình tứ của cặp đôi Lee Dong Wook và Kim Bum. Cụ thể, khi bắt đầu phân cảnh hành động nảy lửa của phim, Lee Dong Wook đã nói đùa thách thức Kim Bum hãy đập cửa kính để khẳng định sức mạnh của bản thân, anh chàng Kim Bum ngây thơ tưởng thật đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng và từ chối lia lịa ngay sau đó. Thế nhưng, với tính giỡn nhây và hài hước của mình, Lee Dong Wook đã mạnh dạn ngỏ ý sẽ bế Kim Bum cùng lao vào “chốn nguy hiểm”.

Thôi nào, lao vào để chứng minh sức mạnh đi

Không đồng ý thì để anh bế em đi

Thế nhưng, khi nhập vai cho những phân cảnh hành động cả hai tỏ ra rất chuyên nghiệp nhé.

Bên cạnh đó, khi thực hiện phân cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” thì cặp đôi Nam Ji Ah và Lee Dong Wook cũng tỏ ra vô cùng ăn ý, phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Hậu trường còn tiếp nối câu chuyện tấu hài siêu của các thành viên trong phim. Cụ thể, chàng hồ ly Lee Dong Wook liên tục làm trò khiến ai nấy đều bật cười. Còn cô nàng Nam Ji Ah tỏ ra khá tinh nghịch và hài hước, sau cùng vẫn phải kể đến Kim Bum - anh chàng có phần khá trẻ con và có phần mải chơi ở hậu trường.

Vừa nhầu phút trước phút sau đã tấu hài được

Xứng làm gương mặt đại sứ thương hiệu đấy chứ

Ji Ah góp vui nhờ sự hậu đậu của mình

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly lên sóng vào 19h00 thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.



Nguồn ảnh và video: tvN