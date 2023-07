Hé lộ thông tin khám nghiệm tử thi của Coco Lee và tang lễ liên quan đến chồng cũ người Canada

Sự ra đi của nữ ca sĩ đình đám Coco Lee đã làm người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và đau xót. Nữ ca sĩ cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm vào tối ngày 2/7. Mẹ của Coco Lee là người phát hiện ra cô đầu tiên. Cô được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chết não nhưng mẹ Coco Lee vẫn cố xin bác sĩ cứu chữa cho con. Đến ngày 5/7, khi tình hình không tiến triển, gia đình đồng ý rút ống thở và đưa cô về nhà.

Vào ngày 6/7, chị gái của Coco Lee đã lên tiếng trả lời thông tin quanh hậu sự của em gái: "Vì Coco không mất vì bệnh nên chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu khám nghiệm tử thi. Nhưng giờ chưa có thời gian cụ thể, chúng tôi phải chờ tiến độ khám nghiệm". Theo dự kiến, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có vào tháng 8 tới.

Bên cạnh đó, truyền thông đưa tin tang lễ của Coco Lee được tổ chức theo nghi thức đạo Phật. Gia đình còn dự định tổ chức riêng 1 buổi lễ tưởng niệm dành cho người hâm mộ. Truyền thông cũng đưa tin chồng cũ người Canada của Coco Lee vội vàng trở về Hong Kong (Trung Quốc) sau khi nghe tin nữ ca sĩ tự tử.

Coco Lee có tên thật là Lý Văn, sinh năm 1975 và là ca sĩ Mỹ gốc Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ, chất giọng nội lực, từng "làm mưa làm gió" với nhiều bản hit It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long . Những năm gần đây, sức khỏe Coco Lee giảm sút, được cho là bị ảnh hưởng từ biến cố hôn nhân với ông xã Bruce Rockowitz. Trước khi ra đi, nữ ca sĩ làm di chúc để lại khối tài sản 128 triệu USD (3038 tỷ đồng) cho mẹ ruột 86 tuổi.

Nguồn: Sina