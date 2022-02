Hé lộ nguyên nhân vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát ở Bắc Kạn

Liên quan đến vụ bố chồng dùng súng bắn tử vong con dâu rồi tự sát xảy ra tại địa bàn xã Thanh Vận (Chợ Mới, Bắc Kạn), ngày 27/2, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Thanh Vận cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do người bố chồng say rượu và mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt.



Cụ thể, theo lãnh đạo UBND xã Thanh Vận, ông Nguyễn Đình Th. (SN 1960, trú thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận) là người hay uống rượu và thường uống tới mức say xỉn.

Khẩu súng ông Th. dùng để gây án

Vào ngày 25/2, ông Th. say rượu rồi về nhà đùa giỡn với cháu. Thấy vậy, người con dâu không vừa ý nên 2 bên giằng co, xô xát. Trước sự việc, Công an xã đã phải đến giải quyết.

Đến ngày hôm sau, ông Th. tiếp tục đi uống rượu. Trong lúc không tỉnh táo và cay cú chuyện hôm trước nên ông Th. lấy súng tự chế bắn chết con dâu là Lự Thị X. (SN 1995, cùng trú thôn Chúa Lải) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Th. đã dùng súng tự sát. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thanh Vận, Công an huyện Chợ Mới đã phong tỏa hiện trường.

https://kenh14.vn/he-lo-nguyen-nhan-vu-bo-chong-ban-chet-con-dau-roi-tu-sat-o-bac-kan-20220227180134024.chn