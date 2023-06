Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ bé 20 tháng tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ không phép

Kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành xác định, nguyên nhân bé N.H.B, 20 tháng tuổi chết là do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Cơ sở giữ trẻ M.N, nơi cháu N.H.B 20 tháng tuổi được gửi trông giữ (Ảnh: PV)

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở giữ trẻ M.N do P.N.M.T (32 tuổi) làm chủ, chưa được cấp phép hoạt động. 8 năm trước, cơ sở này bị kiểm tra, chủ cơ sở đã dừng hoạt động và mới mở lại từ năm 2022.

Chiều 25/5, chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ của bé N.H.B.) nhận được cuộc gọi của cô giáo ở cơ sở giữ trẻ M.N thông tin bé B. bị sốt, khó thở, nhờ chị rước con về nhà. Lúc đó, chị Thắm còn làm việc ở công ty nên nhờ ông ngoại bé đến rước. Sau đó, bé B. được đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành cấp cứu, sau đó tử vong.

Người nhà bé B. cho biết, hơn một năm trước, bé B. từng bị gãy xương cầu vai sau khi gửi ở nhà trẻ này. Gia đình gặng hỏi, bảo mẫu nói không biết lý do vì sao bé bị như vậy. Cho rằng xui rủi nên vợ chồng chị Thắm chạy chữa cho con rồi tiếp tục gửi bé tại đây.