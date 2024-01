Hé lộ khoảnh khắc cuối cùng trước khi qua đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Đã hơn một năm kể từ khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 và giờ đây, những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bà được hé lộ trong cuốn tiểu sử Charles III: New King, New Court. The Inside Story. Trong cuốn tiểu sử, Edward Young - thư ký riêng và cũng là nhân viên cao cấp nhất của Nữ hoàng - đã chia sẻ về sự ra đi của bà.

Edward Young đã có mặt tại Lâu đài Balmoral khi Nữ hoàng qua đời vào 8/9/2022. Theo những gì thư ký riêng của Nữ hoàng Elizabeth chứng kiến, bà qua đời một cách "rất bình yên".

"Bà qua đời trong giấc ngủ vì tuổi già. Bà ấy không nhận thức được bất cứ điều gì và không đau đớn", Edward Young chia sẻ.

(Ảnh: Getty Images)

Trong những khoảnh khắc cuối cùng, Nữ hoàng Elizabeth II cũng còn rất nhiều người thân cận tới thăm. Trong đó, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã dành riêng một tiếng đồng hồ ở bên cạnh bà trước khi bà qua đời.

Con gái duy nhất của cố Nữ hoàng Anh - Công chúa Anne - cùng người phụ trách trang phục cao cấp (đồng thời là người bạn tâm giao của Nữ hoàng) Angela Kelly thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh của bà. Mục sư Kenneth MacKenzie cũng dành thời gian ở bên Nữ hoàng và đọc Kinh thánh cho bà nghe.

Một thời gian sau khi Edward Young viết về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth, một người hầu đã mang đến một hộp giấy tờ màu đỏ có khóa trên giường bệnh của bà. Chiếc hộp này chứa hai bức thư được niêm phong, trong đó một bức gửi cho con trai bà tức Vua Charles III và bức còn lại gửi cho chính thư ký riêng Edward Young. Bức thư cũng nhắc tới việc bà đã lựa chọn các ứng cử viên cho Huân chương Công trạng vì đã có những "thành tích đặc biệt".

"Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Nữ hoàng vẫn còn việc phải làm và bà đã làm hết những việc đó", người viết tư liệu Hoàng gia Anh Robert Hardman tiết lộ.

Edward Young - thư ký thân cận nhất của Nữ hoàng Elizabeth - cũng có mặt bên cạnh bà trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bà qua đời. (Ảnh: PA Images/Getty Images)

Sau khi ở bên cạnh mẹ, Vua Charles đã ra ngoài hái nấm để giải tỏa căng thẳng và nhận tin mẹ qua đời trên đường trở về Balmoral. Trợ lý cấp cao của Vua Charles là người đã thông báo tin tức này và đó cũng là lần đầu tiên ông được gọi là "Bệ hạ". Ngay sau khi nhận tin dữ, ông đã phải tấp xe vào lề đường để trấn tĩnh lại.

Cái chết của Nữ hoàng xảy ra quá đột ngột đến nỗi Vua Charles được cho là lập tức tới lâu đài Balmoral bằng trực thăng, đọc ghi chú "London Bridge" (kế hoạch hành động trong trường hợp Elizabeth qua đời) trên đường đi. Mọi chuyện quá gấp gáp tới mức nhân viên không có thời gian chuẩn bị xe để tiếp đón ông.

Theo cuốn tiểu sử này, Vua Charles đã gọi điện cho hai con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, yêu cầu họ tới Scotland càng sớm càng tốt để bày tỏ lòng kính trọng lần cuối tới Nữ hoàng Elizabeth.

Vào thời điểm Nữ hoàng Anh qua đời, Vua Charles III đưa ra một tuyên bố chân thành: "Cái chết của người mẹ yêu dấu của tôi - Nữ hoàng - là khoảnh khắc đau buồn nhất với tôi và các thành viên trong gia đình. Chúng tôi vô cùng thương tiếc sự ra đi của một đấng tối cao đáng kính và một người mẹ yêu quý. Tôi biết sự mất mát này sẽ được cả đất nước cũng như vô số người trên toàn thế giới cảm nhận sâu sắc".