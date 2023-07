Hãy thực tế, tuyển nữ Việt Nam sẽ còn thua đậm ở World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trong trận giao hữu với đội tuyển New Zealand. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-2 bởi các pha lập công của CJ Bott và Jacqui Hand. Trên mạng xã hội, các cổ động viên dành lời động viên cho đội tuyển Việt Nam khi chạm trán đối thủ rất mạnh.

"Chiến thuật và con người tốt rồi, chúng ta chỉ thua về thể lực và thể hình mà thôi", cổ động viên Quốc Huy đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng ta còn thua đậm nữa khi vào World Cup. Đó là thực tế mà chúng ta không thể trốn tránh. Mọi người cũng đừng ảo tưởng về đội tuyển nhà. Tôi chỉ tiếc giải vô địch quốc gia nữ không có ngoại binh, điều đó giúp các cầu thủ không bị ngợp và có kinh nghiệm khi đối đầu với các cầu thủ cao to. Còn tinh thần thi đấu của chúng ta không phải bàn rồi", tài khoản Đông Sĩ động viên.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của New Zealand.

Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đội tuyển New Zealand. Các cầu thủ khách chỉ kiểm soát bóng 36%, bằng một nửa so với chủ nhà. Sofascore chấm thủ môn Kim Thanh cao điểm nhất trận bởi cô đã cứu thua tới 10 lần. Dù vậy, sự xuất sắc của Kim Thanh không giúp đội tuyển Việt Nam giành điểm trước New Zealand.

Trái với những lời động viên trên, một số cổ động viên cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nên chơi cởi mở hơn.

"Đá giao hữu thì chúng ta nên tấn công. Lùi về sân nhà chỉ để hạn chế bàn thua mà thôi", tài khoản An Bin chia bình luận.

"Đội tuyển Việt Nam thi đấu hơi nhạt, không biết tận dụng lợi thế nhỏ con. Chúng ta nên nhìn cách Nhật Bản vô địch năm 2011 để học tập. Giải vô địch quốc gia nên có thêm ngoại binh để cầu thủ được va chạm với những cầu thủ cao to", tài khoản Nhật Tân đánh giá.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu một trận giao hữu nữa trước khi bước vào World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán đội tuyển Tây Ban Nha ngày 14/7 tới.