Hãy quên các ứng dụng hẹn hò, sân tập Pickleball mới là nơi lý tưởng nhất để các Gen Z tìm kiếm "một nửa"

Pickleball đã phát triển nhanh chóng trong vài năm trở lại đây và trở thành bộ môn "hót hòn họt" với giới trẻ vào thời điểm hiện tại. Không chỉ mang đến một môi trường thể thao tuyệt vời, pickleball còn giúp người chơi gắn kết, thiết lập những mối quan hệ mới.

Christina Ali, 25 tuổi, đến từ Houston, luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi đi tập Pickleball vào sáng chủ nhật. Bởi lẽ tại đây, cô được thoải mái trò chuyện cùng những người bạn vừa quen, gạt bỏ đi áp lực cuộc sống.

Hình ảnh một sân tập môn Pickleball

"Mọi người ở sân đều rất thân thiện, nhiệt huyết. Chúng tôi có thể trò chuyện cả ngày mà không hết chủ đề", cô chia sẻ và thừa nhận có thể kiếm được một nửa của mình tại đây. "Chỗ tập của tôi có khá nhiều người đẹp trai và bạn không bao giờ có thể biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai".

Pickleball có luật chơi khá tương đồng với tennis. Nhưng sân của môn này chỉ nhỏ bằng 1/4 so với sân tennis, bạn có thể dễ dàng tương tác, thậm chí trò chuyện trong quá trình chơi. Bên cạnh đó do môn Pickleball dễ chơi và dễ tập, mỗi khi đến sân bạn không gặp nhiều khó khăn để tìm được người có trình độ tương đồng. Vỉ thế, khi chơi Pickleball, bạn dễ bắt cặp thi đấu với "người lạ" hơn so với tennis.

"Bạn có thể trò chuyện trong lúc chơi Pickleball", McKenzie Collins, 26 tuổi, đến từ New York chia sẻ. "Pickleball là một môn đại chúng".

Và nhờ thế, Pickleball trở thành "ông tơ bà nguyện" kết nối các cặp đôi. Tờ New York Post cho rằng giới trẻ có thể quên đi các ứng dụng hẹn hò, thay vào đó đến sân Pickleball để tìm một nửa của mình.

Hai cô nàng Yael Yonah và Emma Troxler gặp nhau lần đầu trên sân Pickleball trước khi chính thức hẹn hò từ tháng 12 năm ngoái. Mối lương duyên bắt đầu khi Emma đánh bại Yael trong một trận đấu.

"Tôi đang có chuỗi thắng, cứ ra sân là đánh bại đối thủ. Đột nhiên cô ấy xuất hiện và hủy diệt tôi. Tôi như kiểu, 'Cô ta là ai thế?' và nhanh chóng hỏi xin số", Yonah bật cười hồi tưởng.

Emma (trái) và Yonah bắt đầu hẹn hò nhờ cùng chơi Pickleball

Danielle G, 25 tuổi, đến từ New York, cũng tìm được một nửa ưng ý nhờ môn thể thao này. "Một ngày, chúng tôi gặp nhau trên sân, đều đặn đi tập cùng nhau. Tình cảm sau đó đến một cách tự nhiên", cô tiết lộ.

Danielle G quen bạn trai từ sân Pickleball

Với việc Danielle đã có đôi, người bạn tập cũ của cô nàng rơi vào cảnh "bơ vơ". Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ đến sân Pickleball và hy vọng cũng may mắn như Danielle.

"Tất cả những người bạn độc thân của tôi đều muốn đến sân Pickleball. Chúng tôi biết rất nhiều cặp thành đôi nhờ môn này", cô bạn chia sẻ.

Do sức hút của Pickleball, nhiều thời điểm sân tập kín chỗ khiến nhiều người phải chờ. Tuy nhiên, cô nàng Sara Buffone, 25 tuổi, không mấy bận tâm về điều này. Hồi tuần trước, cô nàng phải ngồi ngoài khoảng một tiếng mới được vào sân. Cô nàng vẫn cảm thấy thoải mái khi chứng kiến những người xung quanh tập luyện. Với Sara, đây là khoảng thời gian hoàn hảo để cố tìm kiếm "đối tượng".

"Nếu quen bạn trai qua app hẹn hò, tôi sẽ rất ngại chia sẻ chuyện đó. Còn nếu quen bạn trai trên sân Pickleball, tôi sẽ thoải mái nói với mọi người", Sara tếu táo.

Sara (giữa) cùng nhóm bạn đến sân tập chơi Pickleball

Nhiều sân tập Pickleball khuyến khích người tham gia bắt cặp cùng những người lạ, đây là một cách tốt để cải thiện mối quan hệ cũng như nâng cao trình độ. "Lúc nào sân tập cũng rất đông, vì thế, ở đây rất vui", Ali tiết lộ. Trong khi đó, cô nàng Collins thi thoảng còn mang bia đến sân để tranh thủ "nhậu" giữa mỗi trận đấu.

Thời đại khoa học công nghệ phát triển, con người có xu hướng làm việc, trò chuyện hay giải quyết vấn đề một cách "online". Điều này vô tình khiến những mối quan hệ xã hội trở nên ít dần. Rồi khi muốn bắt đầu hẹn hò, họ tá hỏa nhận ra bản thân không có bất kỳ lựa chọn nào. Nếu đang rơi vào tình cảnh như vậy, hãy thử đến sân Pickleball.

Kate Whittier, 24 tuổi, chuyên viên đầu tư cũng đã làm theo cách này. Cô chọn đến tập tại một sân có đông người chơi và vừa ghi danh vào một giải đấu.

"Có rất nhiều anh chàng ở đó. Tôi chắc chắn sẽ trang điểm. Tôi nghĩ mình sẽ mặc thêm một chiếc váy tennis nữa", cô chia sẻ.

Nguồn: New York Post