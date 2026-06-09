Hạt Mít vừa thông báo ly hôn đã rủ chồng cũ làm chuyện “nổi loạn”

Trước đó, cặp đôi cho biết dù không còn là vợ chồng nhưng sẽ cùng chăm sóc con cái và tiếp tục hợp tác trong công việc.

Không phải cặp đôi nào sau chia tay cũng chọn cách đường ai nấy đi trong căng thẳng hay im lặng. Những năm gần đây, nhiều người kết thúc hôn nhân theo hướng văn minh hơn, không còn tình yêu đôi lứa nhưng vẫn giữ sự tôn trọng, cùng nhau chăm sóc con cái và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Hạt Mít và chồng cũ - Duy Nguyễn là một ví dụ.

Hạt Mít và Duy Nguyễn

Ngay sau thông báo ly hôn được đăng tải vào tối 8/6 thì trưa ngày 9/6, Hạt Mít tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng story đi ăn trưa cùng chồng cũ. Cô hài hước tag Duy Nguyễn và viết: “Đi ăn cháo vịt giải đen vì chúng tôi là cặp vợ chồng cũ nổi loạn” .

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cho thấy mối quan hệ hiện tại của cả hai vẫn khá thoải mái, văn minh sau ly hôn. Không né tránh nhau, không unfollow hay “cạch mặt”, Hạt Mít và Duy Nguyễn xuất hiện với tâm thế nhẹ nhàng, thậm chí còn giữ được sự hài hước sau khi công khai chuyện chia tay.

Sau thông báo ly hôn, Hạt Mít check-in với chồng cũ

Trước đó, Hạt Mít cũng cập nhật tình hình hiện tại của cả hai sau thông báo ly hôn. Cô chia sẻ: “Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hiện tại mình và anh Duy đều ổn. Bọn mình đã có một thời gian chuẩn bị khá lâu nên mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng rồi. Trong 2 năm qua vẫn phối hợp chăm sóc Đan San, support nhau trong công việc, giờ tập cách làm bạn nữa là mọi thứ sẽ cân bằng trở lại”.

Vào tối 8/6 vừa qua, cựu hot girl Hạt Mít (tên thật Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990) bất ngờ thông báo quyết định dừng lại mối quan hệ với chồng cũ - Duy Nguyễn đúng vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Theo chia sẻ của Hạt Mít, sau một thập kỷ bên nhau, cả hai quyết định ly hôn trong sự yêu thương và tôn trọng. Họ đã dành 2 năm để sắp xếp lại cuộc sống, chuẩn bị tâm lý cho con và học cách sống độc lập hơn. Dù từng có lúc làm tổn thương nhau, cả hai vẫn luôn đồng hành, chữa lành cho nhau trong giai đoạn khó khăn.

Dù không còn là vợ chồng nhưng cô và Duy Nguyễn vẫn sẽ cùng chăm sóc con cái và tiếp tục đồng hành trong công việc. Cô cũng cho biết việc công khai thông tin là để tránh những hiểu lầm không đáng có về sau, đồng thời mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong hành trình mới.

Ảnh cưới được Hạt Mít đính kèm thông báo chia tay

Thông báo của Hạt Mít nhanh chóng nhận về sự chú ý của nhiều người nổi tiếng và cư dân mạng. Phía dưới bài đăng, nhóm bạn thân của cựu hot girl cùng các KOL trong lĩnh vực lifestyle, làm đẹp, thể thao,... để lại bình luận động viên, gửi những cái ôm đến Hạt Mít và Duy Nguyễn.

Ngoài ra netizen cũng dành sự tôn trọng cho quyết định, cách ứng xử văn minh của cặp đôi: “Luôn thích những tình yêu văn minh như vậy, chúc 2 anh chị đều hạnh phúc ạ”, “Buồn quá em, ôm Mít một cái nha. Mong mọi chuyện tốt đẹp luôn đến với cả nhà”, “Cả hai bạn sẽ có con đường hạnh phúc của riêng mình”, “Không còn đi chung, nhưng em chúc cho cả 2 anh chị đều sẽ hạnh phúc trên hành trình của riêng mình”,...