Nữ diễn viên Lindsay Lohan vào vai Avery Becker trong bộ phim Giáng sinh Our Little Secret của Netflix. Nhân vật Avery tình cờ gặp lại người yêu cũ mười năm sau khi chia tay trong dịp lễ Giáng sinh. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Ian Harding (phim Pretty Little Liars), Kristin Chenoweth và Judy Reyes (phim Scrubs). Đặc biệt, phim còn có một khoảnh khắc ngắn ngủi về đám cưới của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, đòi hỏi khán giả phải thật tinh mắt mới có thể nhận ra.

Mối tình giữa Avery và Logan (do Ian Harding thủ vai) tan vỡ vào năm 2014, khiến Avery đau khổ. Đoạn giới thiệu phim sau đó điểm lại những khoảnh khắc quan trọng trong mười năm, từ năm 2014 đến bối cảnh phim là năm 2024. Trong số đó có hình ảnh đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle vào ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Đám cưới hoàng gia của cặp đôi tại Windsor đã được 1,9 tỷ người theo dõi. Sau lễ cưới, họ đã được chào đón bởi đám đông reo hò trong suốt lễ diễu hành bằng xe ngựa. Chiếc váy cưới lộng lẫy của Meghan được thiết kế bởi Clare Waight Keller của Givenchy, với phần cổ thuyền, thân áo ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn và tay áo dài ba phần tư.

Trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix, nhà thiết kế Clare Waight Keller đã chia sẻ về chiếc váy cưới tuyệt đẹp này và áp lực mà bà phải chịu đựng trong quá trình tạo ra nó. Nhà thiết kế Clare Waight Keller giải thích: "Việc thiết kế chiếc váy này đã trải qua rất nhiều cuộc thảo luận về cách bạn muốn thể hiện bản thân trước thế giới. Hầu hết chúng ta đều có một đám cưới với khoảng 70 đến 200 khách. Nhưng đây là một đám cưới được hàng tỷ người theo dõi." Bà nói thêm: "Nó phải hoàn hảo, không tì vết".

Tương tự như Vương phi xứ Wales đã làm cho chiếc váy Alexander McQueen của mình vào năm 2011, Meghan được cho là đã chi 100.000 bảng Anh cho chiếc váy cưới được may thủ công của mình. Chiếc váy còn có một mảnh vải màu xanh được khâu bên trong, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cựu nữ diễn viên phim Suits. Trong phim tài liệu Queen of the World, Meghan tiết lộ: "Đâu đó trong chiếc váy này, có một mảnh vải màu xanh được khâu bên trong. Đó là vật may mắn màu xanh của tôi. Đó là một mảnh vải từ chiếc váy tôi mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi."

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex có hợp đồng riêng với Netflix. Tuần trước, Netflix đã phát hành trailer cho loạt phim sắp tới của cặp đôi, POLO. Dự án xoay quanh cuộc sống của các vận động viên polo cả trong và ngoài sân cỏ và sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 12.

Theo Hello!