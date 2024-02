Háo hức “xin vía” Thần tài, cầu may cho cả năm, lựa chọn nào phù hợp cho những người trẻ?

Người trẻ cũng quyết tâm mua vàng để "xin vía" Thần Tài

Mua vàng đầu xuân, nhất là vào ngày vía Thần Tài đã trở thành truyền thống của người Việt, nhằm rước tài lộc, may mắn cho năm mới.

Nếu như trước kia, chỉ có những gia đình kinh doanh, buôn bán mới mua vàng vào ngày này thì hiện nay không ít người cũng mua vàng với hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt lành và vạn sự như ý. Trong đó, có không ít bạn trẻ đang tập dần thói quen đầu tư tích lũy tài chính.

Trong các loại hình đầu tư tài chính hiện nay, đầu tư vàng được coi là một kênh khá an toàn và phù hợp với những người trẻ, với số vốn linh hoạt và tính thanh khoản cao.

Đặc biệt là sau "cơn sốt" năm 2023, giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập mức đỉnh mới, giới trẻ càng háo hức chào đón ngày Thần Tài 2024.

Nếu mua vàng thời điểm 1.1.2023, người mua có thể lãi tới hơn 12 triệu đồng/lượng nếu chốt lời ở thời điểm giá vàng đạt mức đỉnh (11h20-26.12). Theo một cách nào đó, đây cũng là một minh chứng rõ ràng về sự may mắn, tài lộc dành cho người đã mua vàng dịp đầu năm.

Vàng: Khởi đầu vững chắc của người trẻ tập đầu tư tích lũy

Trong năm 2024, vàng vẫn được đánh giá là một kênh đầu tư an toàn và giàu tiềm năng. Các chuyên gia cũng dự báo giá vàng thế giới sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay, tăng 6,1% so với giá trung bình năm ngoái.

Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn trẻ bắt đầu đầu tư tích lũy tài chính cho tương lai và "xin vía" lấy may, nhiều tài lộc, như ý trong năm mới.

Số vốn ban đầu để mua vàng đầu tư cũng không phải quá lớn như nhiều người vẫn nghĩ. Đơn cử như các sản phẩm vàng của PNJ được thiết kế linh hoạt để các bạn trẻ vẫn có thể đủ sức mua tùy theo khả năng của mình.

Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát của PNJ được lấy cảm hứng từ những biểu tượng may mắn truyền thống như túi tiền, cỏ bốn lá và đồng vàng thích hợp để những người trẻ khởi đầu trải nghiệm tích trữ thông minh của mình. Nhỏ nhắn trong kiểu dáng và đa dạng trong trọng lượng gồm 3 phân và 5 phân, các tiểu lộc Vàng 24K tỏa ngời năng lượng may mắn đến những nhà đầu tư trẻ.

Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát thích hợp với những bạn trẻ mới bắt đầu tập đầu tư vàng. Ảnh: PNJ

Với các bạn trẻ có nguồn vốn đầu tư lớn hơn, có thể lựa chọn các sản phẩm trong BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên của PNJ. Nhà đầu tư trẻ có thể chọn mua vàng lẻ 1 miếng hoặc theo bộ 2, 3, 6 miếng để ghép chữ. Bộ 2 miếng khi ghép lại biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Bộ 3 miếng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý.

Khách hàng trẻ có thể linh hoạt chọn mua vàng lẻ 1 miếng hoặc theo bộ 2, 3, 6 miếng, tùy theo điều kiện tài chính, và ghép thành những lời chúc mang may mắn đến bản thân. Ảnh: PNJ

Không chỉ là của cải giá trị để tích lũy, các sản phẩm vàng của PNJ còn mang thông điệp may mắn, chứa đựng lời chúc gửi gắm đến bản thân của các bạn trẻ về tài lộc, sức khỏe, bình an, hứa hẹn một năm Giáp Thìn thành công trọn vẹn và đủ đầy.

