Hành trình OWEN 15 năm - Khám phá hoạt động săn sale độc lạ

Thông điệp One Will, One Way ấn tượng của OWEN dịp 15 năm



Tiếp nối thành công của chiến dịch My way - Con đường tôi (2018), thương hiệu thời trang nam OWEN chính thức đưa thông điệp One Will, One Way đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ông Đoàn Đức Thuận - Phó tổng giám đốc Chiến lược & Marketing của Kowil Fashion - đơn vị chủ quản của OWEN chia sẻ: "OWEN chọn thông điệp này với mong muốn giúp người trẻ có những hành trình phát triển bền bỉ, liên tục đạt được các phiên bản tốt hơn của chính mình. Sự tốt hơn đó đến từ giá trị nội tại như ý chí, nghị lực, nhưng cũng đến từ chính phong cách lịch lãm, biểu hiện tự tin và chủ động bên ngoài". Như câu nói nổi tiếng "When there is a will, there'll be a way" (Nơi nào có ý chí, Nơi đó có con đường), OWEN tin rằng mỗi người trẻ đều trang bị một ý chí, một con đường vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

Thông điệp "OWEN 15 năm - Một khát vọng, một con đường" đã phủ khắp 3 miền đất nước

Từ chuyến xe đặc biệt "Hành trình 15 năm có bạn"

Để "tăng nhiệt" cho chiến dịch, OWEN quyết định "chơi lớn" bằng một "bus show" mang tên "Hành trình 15 năm có bạn". Những chiếc xe bus 2 tầng được decor đậm chất OWEN đã lăn bánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đưa du khách tham quan ghé qua những địa danh nổi tiếng tại 2 thành phố lớn.

"Hành trình 15 năm có bạn" tại đầu cầu Thành phố Hà Nội

"Hành trình 15 năm có bạn" tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, hành khách còn được trải nghiệm mua sắm theo cách mới lạ tại các cửa hàng tiêu biểu của OWEN tại 76 Nguyễn Chí Thanh, 68 & 632 Quang Trung, Hà Đông (TP. Hà Nội); 380 Hai Bà Trưng, 39 Cộng Hòa, 435 Lê Văn Sỹ (TP. Hồ Chí Minh)...

Đặc biệt, tại các điểm dừng chân của hành trình, khách hàng còn được tham gia hoạt động giao lưu ý nghĩa cùng minigame với cơ hội trúng thưởng là set quà tặng trị giá 1.500.000 đồng.

Không khí tưng bừng mua sắm trong chương trình ưu đãi OWEN 15 năm

Được biết, "Hành trình 15 năm có bạn" của OWEN đã thu hút hàng ngàn lượt đăng ký tham gia ngay khi công bố chương trình trên fanpage và sold out chỉ trong vòng 3 tiếng.

Khách hàng thích thú với trải nghiệm "Hành trình 15 năm có bạn" của OWEN

Tới "Tour săn sale" không giới hạn

Không chỉ có tour bus show đặc biệt, OWEN còn mang đến "tour săn sale không giới hạn". Từ ngày 15 - 23/7, toàn bộ sản phẩm của OWEN đều giảm giá tới 50%. Đây là chương trình không thể bỏ lỡ khi OWEN có hơn 150.000 sản phẩm gồm áo sơ mi, polo, quần Âu, quần Kaki, phụ kiện thời trang,... với mức giá siêu tiết kiệm. Ngoài ra, OWEN còn "chơi lớn" áp dụng ưu đãi cho BST hè mới nhất. Chi tiết xem tại https://bit.ly/UudaisinhnhatOWEN15nam

OWEN chuẩn bị sẵn "túi khổng lồ"giúp khách hàng shopping không giới hạn mà vẫn tiết kiệm

Nâng tầm trải nghiệm mua sắm - Tầm nhìn mới, hướng đi mới

Trải nghiệm khách hàng cũng là một trong những yếu tố luôn được OWEN đề cao. Đội ngũ tư vấn viên được chú trọng đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm thời trang phù hợp, đem lại sự tự tin và giúp nâng cấp diện mạo.

Đội ngũ tư vấn viên OWEN được đào tạo bài bản

Cửa hàng với thiết kế hiện đại được OWEN đầu tư

Hiện nay, OWEN có hơn 1.000 cửa hàng và 150 chi nhánh trên toàn quốc. Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam khẳng định: "Những nỗ lực bền bỉ đã giúp OWEN chiếm trọn sự tin yêu và đồng hành của khách hàng. Khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường thời trang nam Việt Nam, đến nay, OWEN đã sở hữu hệ thống điểm bán trên toàn quốc cùng các kênh mua sắm online, mang đến trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày cho người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thương hiệu tiếp tục chinh phục thị trường nội địa, vươn tới những thị trường rộng hơn của khu vực trong tương lai."

Điều này cũng đã được minh chứng bởi con đường kiên định phát triển theo tôn chỉ thời trang xanh, thời trang bền vững - lĩnh vực được nhiều bạn trẻ quan tâm trong nhiều năm qua của OWEN.

Tính tới hiện tại, OWEN đã cho ra mắt 12 chất liệu xanh như sợi cafe, sợi sen, sợi bạch đàn, sợi bạc hà… Tháng 5/2023, OWEN giới thiệu Bộ sưu tập OWEN x RENU, đánh dấu bước chuyển mình từ thời trang xanh sang thời trang bền vững.

OWEN là thương hiệu tiên phong đưa chất liệu RENU đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS vào Việt Nam

Tại sự kiện trình làng BST, quá trình tạo chất liệu RENU được thể hiện thú vị, lấy cảm hứng từ nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản vô cùng độc đáo



Sự kiện ra mắt Bộ sưu tập OWEN x RENU

Trong suốt hành trình 15 năm phát triển, OWEN đã gặt hái được nhiều thành tựu tại thị trường nội địa. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và những trải nghiệm mới mẻ. Từ đó, chinh phục khách hàng bởi chính sản phẩm, dịch vụ cũng như trải nghiệm và tạo đà để mở rộng thị trường trong tương lai.