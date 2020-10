Hành trình đáng nhớ của 16 Typh tại Rap Việt: Vào Sài Gòn chỉ để cổ vũ bạn thân casting, run rủi thế nào lọt đến tận vòng Bứt phá!

Mặc ai nói ngả nói nghiêng về trận thua trước Dế Choắt trong tập 11 Rap Việt, 16 Typh khẳng định cảm xúc của mình rất bình yên. Không chỉ vui vẻ chấp nhận kết quả mà anh chàng còn thấy tự hào vì bản thân đã "chiến thắng trong vinh quang, ra đi trong huy hoàng".

Mới đây, 16 Typh cho ra hẳn vlog về hành trình đến với Rap Việt một cách đầy ngẫu hứng, tưởng chơi cho vui ai dè được nhận về cả tá kỷ niệm, những bài học và cả 500 anh em thân thiết.

Vượt nghìn cây số đưa bạn đi casting, ngồi nghe "con beat" hợp vibe quá nên làm gấp hồ sơ để nộp!

Chuyến đi Sài Gòn dài hơn dự định khi ai mà ngờ được một anh chàng từ vị trí "người thân" đưa bạn đi thi lại trở thành học trò "cưng" của HLV Binz, để rồi có một chặng đường tuy không dài nhưng đủ để gây ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Theo chia sẻ từ chính chủ, trong lúc chờ bạn thân 16 BRT casting, Typh nghe được một "con beat" quá bốc và hợp vibe nên đã đăng ký thi ngay tại chỗ. Do dự thi vội vàng nên anh chàng chỉ kịp chuẩn bị 1 version tương ứng với 1 beat. Sau đó, bất ngờ được Rhymastic yêu cầu freestyle ngay tại chỗ, 16 Typh đã có một màn khoe tài ngẫu hứng chất lừ với flow mượt mà, chơi vần nhảy số cực nhanh đúng chất "Hải Phòng là không lòng vòng"!

16 Typh casting Rap Việt

Phút ngẫu hứng biến cuộc đời thành câu chuyện hay, thi Rap Việt là quyết định đúng đắn nhất từng làm

Từ lần đầu tiên 16 Typh đứng trên sàn đấu Rap Việt, dân tình đã đứng ngồi không yên. Typh không phải cái tên xa lạ với cộng đồng Underground, thậm chí còn là tay chơi rap có tiếng tại Hải Phòng với sở trường Raplife và gangz. Chưa hết, điểm cộng to đùng của anh chàng này là vẻ ngoài lãng tử hào hoa, nhan sắc "ăn tiền", góc nào cũng "đẹp xỉu". Muốn visual có visual, muốn tài năng có tài năng, chẳng thiếu thứ gì, bảo sao mà fan cứ đổ Typh rầm rầm!

Liên tục làm mới mình bằng sự biến hóa đa dạng, mang nhiều màu sắc trong mỗi bài dự thi là cách 16 Typh lần lượt vượt qua các vòng Chinh phục - Đối đầu - Bứt phá. Và khi mà "sixteen Typh on the mic" thì "khúc nhạc này bật play all night".

Cả 3 màn trình diễn của Typh đều nhận được cơn mưa lời khen của BGK - HLV và khán giả. Đặc biệt tại vòng 3 với chủ đề Những câu nói trending, Typh đã có một phần biểu diễn bùng nổ và tỏa sáng khiến dân tình "dính ghế" bởi bản rap bắt tai, voice tròn vành rõ chữ, nghe câu nào thấm câu đấy, thậm chí mang lyrics của Typh đi làm status cũng quá là "okelah".

BadBoi Hải Phòng 16 Typh cực ngầu với bản rap chất từng lời Người Ấy Là Ai?| RAP VIỆT [Live Stage]

Nhờ Rap Việt, 16 Typh thu nạp thêm dàn "hậu cung" khổng lồ, được khán giả biết đến nhiều hơn và được yêu thương hơn. Không chỉ thế, nơi đây còn mang đến những người thầy, người bạn, người cộng sự thân thiết, giúp anh chàng có thêm nhiều bài học và nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ.

Typh gửi lời cảm ơn 500 anh em Rap Việt

"Hip-hop neva die, yêu rap neva sai". Ngày hôm qua, 16 Typh đã dừng chân tại Rap Việt nhưng hôm nay chặng đường của anh mới thực sự bắt đầu. Chúc cho chàng "bad boy" sẽ ngày càng tỏa sáng và thành công trên con đường theo đuổi đam mê của mình.

Nguồn: YouTube - Ảnh: Internet - Clip: Vie Channel