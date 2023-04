Một cô gái tốt nghiệp bằng xuất sắc, ra trường được nhận ngay vào công ty lớn với mức lương trong mơ. Một mẹ bỉm vừa quyết định tạm nghỉ làm, ở nhà tập trung chăm sóc cho gia đình và thiên thần nhỏ. Một cô gái ngoài 30 tuổi, chưa lấy chồng, lấy du lịch làm niềm vui, yêu thích đi đây đi đó. Một phụ nữ U40 quyền lực khi làm sếp, mềm mại khi ở nhà, tự do trong tài chính và tự chủ khi quyết định.

Bạn nghĩ trong số họ, ai là người hạnh phúc nhất? Câu trả lời có thể sẽ không như bạn nghĩ, bởi đôi khi chính những giới hạn và đánh giá cũ kỹ đã vô tình khiến những người phụ nữ khó trở nên hạnh phúc vẹn toàn.

Phụ nữ thời nào cũng khổ - kiểu suy nghĩ sai lầm ăn sâu vào nhiều người khiến phụ nữ gặp không ít giới hạn trong việc làm chính mình hài lòng. Đôi khi họ thiếu tự tin, không dám quả quyết để lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

Như việc chạy theo chứng minh đàn ông làm được thì phụ nữ cũng phải làm được, phải hơn đàn ông và cho đó là nữ quyền. Thực ra, nữ quyền đâu phải vậy, gồng lên chỉ khiến phụ nữ thêm mệt mỏi và áp lực. Có thể hiểu đơn giản, nữ quyền chính là quyền tự do làm chủ bản thân, quyền bình đẳng của phụ nữ. Các cô gái được là chính mình, không cần chạy theo bất cứ tiêu chuẩn hay phải gồng lên với ai - đó mới chính là điều khiến phụ nữ hạnh phúc.

Kể cả sự hi sinh - một tiêu chuẩn mông lung nhưng gắn chặt với phụ nữ. Thế nào là phụ nữ thì phải hi sinh? Hi sinh cho chồng con, hi sinh cho gia đình, hi sinh tuổi xuân, hi sinh gác lại sự nghiệp… Sự hi sinh đó mặc định phụ nữ sẽ gánh lấy phần thiệt thòi, nếu không làm sẽ thật khó chấp nhận. Liệu được mấy người hỏi, phụ nữ có hạnh phúc với sự hi sinh xem như quy chuẩn đó không? Thế nên phụ nữ hãy hạnh phúc cho chính mình trước đã.

Không cần chạy theo quy chuẩn hay giới hạn, phụ nữ sẽ tự tin toả sáng khi thấu hiểu giá trị của bản thân. Tuổi xuân ngắn ngủi, gánh nặng con cái, cảm giác tội lỗi với gia đình… - gạt bỏ hết những suy nghĩ rào cản này bạn sẽ nhận ra hạnh phúc chính là mỗi ngày được sống cuộc đời mình mong muốn. Hạnh phúc phụ thuộc vào điều bạn chọn, đó là con đường mình đi, công việc mình làm mỗi ngày; là bữa cơm bên cạnh gia đình nhưng cũng có thể là khi được hết mình cống hiến, thăng tiến trong công việc. Từ thấu hiểu bản thân đến nâng niu, tôn trọng cuộc sống của chính mình, khi đó những giá trị tốt đẹp của mỗi phụ nữ cũng sẽ tự nhiên được lan toả tới những người xung quanh.

Trở lại với câu hỏi trên, 4 người phụ nữ kia ai là người hạnh phúc nhất? Với mỗi người, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, hạnh phúc lại là một định nghĩa khác. Quan trọng nhất là trân trọng mọi thứ mình đang có, nên phụ nữ à, đừng gồng lên mà đẩy mình ra xa hạnh phúc!

Chẳng phải gồng mình lên để khẳng định giới hay quanh quẩn trong suy nghĩ khuôn mẫu, điều phụ nữ cần là hạnh phúc. Hạnh phúc này cũng không do bất kỳ ai đánh giá, đó là hành trình mỗi phụ nữ tự thấu hiểu và nâng niu bản thân, tìm thấy sự hài lòng trong mỗi chọn lựa. Vậy mới nói thực ra "hạnh phúc zễ mà"! Chỉ cần thấu hiểu chính mình thì làm đẹp cũng là hạnh phúc, chăm chỉ làm việc cũng là hạnh phúc, chăm sóc gia đình cũng là hạnh phúc.

Mỗi phụ nữ lại có 1 câu chuyện riêng, ước muốn riêng nên cách họ chọn để hạnh phúc cũng không giống nhau. Có người chọn thôi gồng mình chứng tỏ với cuộc đời, có người chọn được làm mọi điều mình muốn mà không để ai ngăn cản. Với Lan Nguyễn (giáo viên tiểu học), có lẽ cô hiểu hơn ai hết cảm giác hạnh phúc khi không phải gồng lên để khẳng định mình thành công. Là một giáo viên, Lan có đam mê, độc lập trong kinh tế, được nhiều người ngưỡng mộ. Còn với các con, cô luôn là người mẹ tràn đầy yêu thương. Thế nhưng, "xã hội hiện đại thường gắn phụ nữ dưới cái mác vừa phải giỏi làm kinh tế, vừa phải biết vun vén, lo toan cho chồng con. Chồng là doanh nhân, tôi ép mình phải thành đạt, chu toàn trong mọi thứ. Những điều vô hình đó không biết từ lúc nào luôn âm thầm đè nặng và gần như tôi không biết hạnh phúc thật sự của mình là gì".

Câu chuyện của Lan hẳn sẽ khiến nhiều phụ nữ đồng cảm khi từng loay hoay đi tìm câu trả lời cho hạnh phúc. Liệu việc gồng lên để không thua kém chồng, để chứng minh người đời mình tài giỏi có phải hạnh phúc? Câu trả lời là không. Chỉ đến khi Lan nhận ra không gì bằng việc phụ nữ tự tin là chính mình, trân trọng những điều trước mắt thì hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện. Lan Nguyễn của hiện tại đã biết hạnh phúc của mình là gì: "Tôi trân trọng chính mình, tự tin với những điều mình đang có. Tôi làm tốt công việc của mình và luôn lan tỏa những thông điệp tích cực đến những người xung quanh. Hạnh phúc với tôi bây giờ ‘zễ’ lắm!".

Còn với Kỳ Diệu - hiện đang là TikToker, sau rất nhiều đấu tranh tới nghẹt thở, cô nhận ra định kiến, giới tính, hay bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản mình hạnh phúc. Là chị cả trong gia đình với kinh tế không ổn định, việc chọn làm TikToker là cả 1 sự đấu tranh khó khăn của Diệu. Cô trải lòng: "Những định kiến từ xã hội và rào cản tự tạo ra khiến cuộc sống mình nghẹt thở. Mình từng nhiều lần nghi ngờ về khả năng và giới hạn của bản thân. Mình từng nghĩ nếu là đàn ông, mình sẽ làm mọi việc tốt hơn, chịu áp lực tốt hơn, có sức khỏe tốt hơn, gánh vác mọi sự ổn hơn".



Sau rất nhiều dằn vặt và đấu tranh, đi theo lựa chọn để hạnh phúc của riêng mình, Diệu từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi đam mê ca hát tại cuộc thi Sing My Song. Rẽ một con đường mới và dấn thân theo ước mơ thật sự, Diệu như được là chính mình. Nhớ lại hành trình đó, Diệu vẫn còn xúc động: "Tuy không vào sâu nhưng mình có thêm động lực để theo đuổi ước mơ, trở thành CHÍNH MÌNH - một TikToker yêu ca hát và truyền niềm vui, động lực cho mọi người. Mình nhận ra, "phi thường" hay "bình thường" đều không quan trọng. Mọi thứ đều không được phép ngăn Diệu hạnh phúc".



Cũng giống Lan Nguyễn và Kỳ Diệu, Mai Vy từng rơi vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ đây không phải cuộc sống mà mình mong muốn và tìm cách thoát ra. Là doanh nhân, Vy nghiện công việc và những hoài bão cho sự nghiệp ngày càng lớn. Thế nhưng, mọi thứ khó khăn hơn khi Vy có gia đình và 2 cô công chúa nhỏ. Cán cân công việc và gia đình trở nên lao đao, ước mơ lớn dần lên đòi hỏi cô phải dành nhiều thời gian cho công việc, nhưng lúc thấy con chơi một mình hay được người thân trong gia đình chăm, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong Vy. Thế nhưng cô biết, nếu không có công việc, không được hết mình với đam mê, đó cũng không phải cuộc sống mà cô mong muốn.

"Mình muốn quan tâm đến con, và mình cũng muốn chu toàn trong việc phát triển công việc kinh doanh của mình. Mình đã từng thắc mắc, suy nghĩ đến stress về việc đàn ông cuồng việc không phải là cái tội. Liệu phụ nữ cuồng việc có phải cũng vô tội chăng? Nếu mình là đàn ông, những cảm giác kia có phải cũng sẽ tan biến?" - những trăn trở khiến Vy rất mệt mỏi.



Vừa là một workaholic, vừa là mẹ bỉm - hiện tại Vy vẫn chưa có đáp án chính xác cho sự cân bằng đó. Có điều, Vy đã biết học cách cảm nhận những hạt giống hạnh phúc từ chính công việc và gia đình mang lại, để bớt đi cảm giác tội lỗi không đáng có, cũng như được dành thời gian và nhiệt huyết cho thứ mình đam mê.



Lan, Diệu, hay Vy chỉ là 3 trong số rất nhiều câu chuyện đi tìm hạnh phúc của phụ nữ. Với nhiều người, hạnh phúc của họ rất đơn giản, đôi khi là biết làm đẹp và yêu thương, chăm sóc bản thân, không viện lý do cho sự chần chừ làm đẹp của mình nữa. "Làm đẹp zễ mà, hạnh phúc zễ mà" là tinh thần họ luôn hướng đến. Thấu hiểu tinh thần đó của rất nhiều phụ nữ, không thể không nhắc tới câu chuyện của Thái Phương Kiều - nữ CEO xinh đẹp và quyền lực của Zema, người lấy hành trình mang lại hạnh phúc cho những người phụ nữ khác làm hạnh phúc của chính mình.

15 năm trước, sau khi tốt nghiệp một trường đại học y danh tiếng, giữa nhiều cơ hội hấp dẫn, nữ CEO của Zema vẫn quyết tâm đi theo ngành làm đẹp, chấp nhận dấn thân vào lĩnh vực mới mẻ trong nước. Hạnh phúc của chị cũng bắt đầu từ đây khi bước chân vào mảnh đất có thể cống hiến và sáng tạo nhiều nhất cho phụ nữ. Trải qua những năm tháng miệt mài làm việc và hoàn thiện bản thân, cập nhật và nghiên cứu các kỹ thuật làm đẹp mới bằng công nghệ cao, CEO Thái Phương Kiều tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm thực tế và thấu hiểu hơn nhu cầu làm đẹp của phụ nữ thời đại mới. Hạnh phúc của chị là khi được đồng hành với hạnh phúc của phụ nữ. Nữ CEO từng chia sẻ: "Với tôi hạnh phúc lớn nhất là thấy những người phụ nữ tự tin và toả sáng. Nếu được chọn tôi lựa chọn làm bạn với nhan sắc, làm tri kỷ của phái đẹp và luôn cố gắng để thấu hiểu họ".



Tháng 2/2022, Thái Phương Kiều chính thức nhận nhiệm vụ vị trí Tổng giám đốc Zema Việt Nam - Hệ thống Nails - Hair - Spa hàng đầu trong nước. Hành trình đồng hành cùng hạnh phúc của phụ nữ với nữ CEO lại có thêm những trải nghiệm mới. Ở vai trò CEO tại Zema, với Thái Phương Kiều đó là cơ hội để thể hiện tài năng, kinh nghiệm, cùng nhiệt huyết đam mê trong sự nghiệp làm đẹp cho phái nữ. Luôn nâng niu những giá trị của phái đẹp, CEO Thái Phương Kiều quan điểm: "Là phụ nữ ai cũng muốn đẹp, nhưng chúng ta thường có lý do để bỏ quên việc chăm sóc bản thân, đôi khi là những giai đoạn bất khả kháng hay đơn giản là thấy mình cũng nhiều tuổi rồi, đẹp cho ai xem. Tất nhiên, chúng ta sẽ không thể đẹp nếu còn chần chừ, ngần ngại. Hãy hành động ngay để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình!".



Tuy với mỗi phụ nữ là một định nghĩa khác nhau, nhưng hạnh phúc "zễ" mà vì nó đến từ những thay đổi trong suy nghĩ, những quyết định tưởng chừng như rất nhỏ. Và khi thấy hạnh phúc từ bên trong, thực sự sống vì mình, nâng niu chính mình thì hành trình làm đẹp - mong muốn của mọi cô gái cũng trở nên "zễ" mà! "Hạnh phúc zễ mà, làm đẹp zễ mà" - phụ nữ thời nay vậy đó!

Là tri kỷ của phái đẹp, Zema và CEO Thái Phương Kiều hơn ai hết luôn đồng hành trên hành trình hạnh phúc của phụ nữ, thấu hiểu và nâng niu những giá trị hạnh phúc đó. Gác lại những suy nghĩ rào cản khiến phụ nữ loay hoay trong việc yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống và làm đẹp, 5 năm qua Zema đã không ngừng đổi mới để mang đến cho thế hệ phụ nữ ngày càng trở nên xinh đẹp và tự tin.

Với 17 chi nhánh trải dài từ Bắc chí Nam cùng hơn 1.000 nhân viên ham học hỏi, được đào tạo bài bản, Zema đã và đang tự tin trở thành Hệ thống Nails - Hair - Spa hàng đầu Việt Nam với tầm nhìn vượt trội. Thấu hiểu rõ "phụ nữ xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất cuộc đời này", Zema và CEO Thái Phương Kiều luôn muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho phái đẹp. Tại Zema, hệ thống trang thiết bị hiện đại tiên tiến hàng đầu thế giới được áp dụng vào tất cả các quy trình làm đẹp với các xu hướng làm đẹp mới được cập nhật liên tục.



Mong muốn đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình chạm đến giá trị làm đẹp đích thực, 2023 là năm trọng điểm tái định vị thương hiệu Zema với khách hàng. Song song với hình tượng Lover mềm mại, nhẹ nhàng nữ tính như trước đây, Zema còn xuất hiện với hình tượng Innocent trẻ trung, năng động, lạc quan và tập trung vào trải nghiệm của khách hàng thông qua các tương tác trên nền tảng công nghệ, tương tác trực tiếp tại các chi nhánh, chương trình vì cộng đồng… Bản thân mỗi phụ nữ cũng đã trải qua rất nhiều câu hỏi, tự mình thấu hiểu rồi thay đổi để tìm thấy hạnh phúc, nên Zema luôn thấu hiểu và nâng niu mọi giá trị đó. Điều phụ nữ cần là hạnh phúc, và hành trình hạnh phúc - làm đẹp đó luôn có Zema bên cạnh và nâng niu!