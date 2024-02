Hành động ngọt ngào đầy bất ngờ của Charlotte dành cho mẹ Kate trong những ngày hồi phục sức khỏe, các mẹ có con gái hiểu được ngay

Với tư cách là thành viên cấp cao của Vương thất Anh, Vương phi Kate hoàn toàn có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà tốt nhất, nhưng có lẽ, Kate cũng giống như hết thảy các bà mẹ khác, sự chăm sóc tuyệt vời nhất chính là từ những đứa con của mình.

Nguồn tin thân cận cho biết, con gái duy nhất của Kate, Charlotte, đã nỗ lực hết mình để chăm sóc mẹ trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Điều này hoàn toàn dễ hiểu với cô bé 8 tuổi.

Charlotte được cho là có ý tưởng ngọt ngào để giúp mẹ mau hồi phục sức khỏe.

Một nguồn tin nói với tạp chí OK! vào ngày 17/2 mới đây rằng Charlotte đã "sắp xếp một ngày đi spa thư giãn" cho mẹ.

Điều đó khiến người hâm hộ cảm thấy thật ngọt ngào! Nguồn tin không cho biết chi tiết về buổi spa đầy ấm áp đó, nhưng người hâm mộ dễ dàng có thể tưởng tượng Charlotte làm móng tay cho mẹ, đắp dưa lên mắt để chăm sóc da mặt và gội đầu cho mẹ. Đó chắc chắn là cảm giác thư giãn rất cần cho một người bệnh hồi phục sau ca phẫu thuật.

Charlotte từ lâu đã được biết đến là người cực kỳ tốt bụng. Không chỉ với các anh em trai của cô bé, George (10 tuổi) và Louis (5 tuổi), mà còn với các bạn ở trường.

Một nguồn tin nói với tạp chí Hello! vào tháng trước rằng tiểu công chúa hoàng gia "rất tốt bụng và thân thiện" ở trường, "những đứa trẻ khác đều rất yêu mến cô bé".

Tuy nhiên, không chỉ Charlotte mới là người duy nhất giúp Kate cảm thấy tốt hơn. Cả George và Louis cũng đang tỏ ra là những em bé hiểu chuyện.

"Tất cả 3 đứa trẻ đều cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cô ấy cảm thấy thoải mái", nguồn tin thân cận với hoàng gia nói với tạp chí OK!. "Ngôi nhà của họ tràn ngập những bông hoa mà Kate yêu thích, những chiếc chăn, gối êm ái và những món ăn nhẹ cô thường ăn. Gia đình vô cùng hạnh phúc khi đón Kate trở về nhà tại dinh thự Adelaide Cottage".

William đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các con trong quá trình Kate phục hồi sức khỏe. Một người trong cuộc nói với In Touch Weekly vào đầu tháng 2: "William nói với các con đừng quá huyên náo và gây ồn ào. Louis đôi khi quên rằng không nên quá phấn khích, đè nặng vào người mẹ".

Bất chấp những sự quan tâm, chăm sóc của các con, Vương phi xứ Wales vẫn đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. "Đó là một khoảng thời gian đầy thử thách", nguồn tin nói với tạp chí OK!. "Cô ấy đọc sách và xem các chương trình giải trí để thư giãn, chẳng hạn như Bridgerton và The Kardashians. Cô ấy đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi".

Trang She Knows bình luận: "Thật khó để tưởng tượng có ngày Kate nằm trên giường và xem chương trình The Kardashians, nhưng ai cũng vậy thôi, bạn không thể làm gì khác nếu cảm thấy không khỏe".

Kate phải mất một thời gian dài để hồi phục. Cung điện Kensington cho biết cô sẽ không trở lại thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cho đến sau Lễ Phục sinh (31/3).

Nguồn: She Knows