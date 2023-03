Hàng trăm quả cầu gang trên lan can Hồ Tây bị đánh cắp

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội, hiện thuộc địa phận quận Tây Hồ. Hồ có diện tích hơn 500 ha với chu vi là khoảng 14,8 km và lắp rào chắn xung quanh để bảo vệ. Đầu tháng 11/2022 trước thực trạng một phần lan can bằng sắt ở hồ Tây, cụ thể tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi - Trích Sài xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, quận đã triển khai chỉnh trang, thay mới, cải tạo đồng bộ đoạn lan can này.

Đến thời điểm hiện tại hiện chỉ còn các tuyến phố Quảng An, Quảng Khánh, Từ Hoa vẫn sử dụng hành lang lan can cũ có biểu tượng Khuê Văn Các. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều quả cầu gang trên các trụ lan can đã bị mất trộm gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới những người dân khi dừng chân tại những tuyến phố này.

Một đoạn lan can trên tuyến phố Từ Hoa đã "nhẵn trụi" không còn một quả cầu gang nào.

Một số viền vết cắt đã có dấu hiệu hoen gỉ

Người dân sống xung quanh các khu vực trên cũng cho biết, đa phần là kẻ xấu lợi dụng lúc trời nhập nhoạng tối hoặc sáng sớm rồi dùng búa, cưa để đánh cắp những quả gang sắt, đường hành lang lan can cũng dài, lực lượng chức năng cũng như ban ngành đã đi tuần tra nhưng vẫn còn ít nhiều hạn chế.

Trên tuyến đường Từ Hoa, nhiều đoạn lan can đã bị đánh cắp quả cầu gang phía bên dưới khiến cho kết cấu của lan can bị lung lay.

Một hố quả cầu gang bị đánh cắp trên đường Yên Hoa.

May mắn hơn thì "Bên mất, bên còn" trên đoạn hành lang mới sơn tại con phố Quảng An.

Ông Nguyên, 90 tuổi (Đặng Thai Mai, Tây Hồ) cho biết: "Bản thân tôi đã đi bộ ven dọc hồ được hơn chục năm nay, thời gian gần đây, những quả cầu gang bị kẻ xấu nhân cơ hội lúc nửa đêm cưa trộm mất khiến cho cảnh quan cũng không đẹp như trước. Có thể vì cắt trộm nên những vết cắt còn nham nhở, người đi bộ chẳng may va vào cũng rất dễ xước tay, bị thương".

Được biết, do thời gian cũng đã lâu, các mối gắn cũng đã han, gỉ nên việc đánh cắp những quả cầu gang này không quá khó khăn. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn mới mất số lượng lớn như vậy.

Những đoạn lan can cũ màu xanh đã xuống cấp và hoen gỉ, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm.

Một đoạn lan can trên đường Quảng An đã "ngã ngửa" bung ốc chỉ chờ ngày đổ .

Mối hàn của phần khung sắt do tác động của thời gian đã bung gãy