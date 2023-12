Hàng trăm người mất tiền tỷ vì mắc bẫy người phụ nữ "siêu nổ"

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh

Ngày 26/12/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh (SN 1985), ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định thường thuê các chung cư trên địa bàn TP. Thanh Hóa để sống. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Mặc dù không có việc làm nhưng đi đến đâu Thanh cũng giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng (tùy từng vị trí việc làm).

Để có thể nhận được vào công ty làm việc, mỗi người phải đặt cọc từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, sau 3 tháng đi làm công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách thì phải đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Sau 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.

Tin lời Thanh, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được vị trí việc làm ổn định. Tuy nhiên tất cả đã bị Thanh lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn.

Điển hình như anh B.V.T, (SN 1980) ở Chung cư Tecco, phường Đông Hương đã chuyển nhiều lần cho Thanh với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng tiền đặt cọc để xin việc cho một số người thân của mình. Sau nhiều lần hứa hẹn, người thân của anh T. vẫn không được đi làm thì anh mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thị Thanh thì báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.