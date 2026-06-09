Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại tăng tốc triển khai trung tâm thương mại Aeon Mall quy mô lớn nhất Việt Nam, sẽ đi vào hoạt động trong vài tháng nữa

Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư hơn 4.157 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư hơn 4.157 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 10,5 ha với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000 m2 và diện tích cho thuê lên tới 52.000 m2.

Giai đoạn 1 của dự án bao gồm trung tâm thương mại 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, được thiết kế theo mô hình trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp hiện đại, đa chức năng.

Khi đi vào hoạt động, AEON MALL Thanh Hóa sẽ quy tụ hàng trăm thương hiệu trong nước và quốc tế, bao gồm hệ thống siêu thị, các gian hàng bán lẻ, khu dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, rạp chiếu phim, hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê cùng nhiều tiện ích khác.

Đáng chú ý, AEON MALL Thanh Hóa là dự án có quy mô sử dụng đất lớn nhất trong số các trung tâm thương mại mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã và đang đầu tư tại Việt Nam.

Phối cảnh dự án.

Dự án tọa lạc tại khu vực dân cư đang phát triển mạnh ở phía nam trung tâm Thanh Hóa và nằm trên tuyến đường vành đai đô thị quan trọng. Vị trí này không chỉ giúp người dân khu vực trung tâm thành phố thuận tiện tiếp cận mà còn tạo điều kiện để khách hàng từ các huyện, thị xã lân cận dễ dàng di chuyển và trải nghiệm các dịch vụ tại trung tâm thương mại.

Hiện nay, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc hiện đại đang tăng tốc triển khai các hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo kế hoạch.

Trong cuộc làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 4 vừa qua, đại diện Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam cho biết, chủ đầu tư đang tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các công việc hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, cảnh quan và không gian bên trong đang được triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mới đây, ông Nojima Masaaki, Tổng Quản lý cấp cao Ban Phát triển dự án Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ việc di dời cột điện 110kV, đường điện ngầm 35kV và sớm triển khai các tuyến giao thông kết nối với trung tâm thương mại.

Theo doanh nghiệp, hệ thống giao thông kết nối đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả khai thác dự án trong tương lai. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng không chỉ giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận trung tâm thương mại mà còn góp phần hình thành một cực tăng trưởng mới về thương mại, dịch vụ và đô thị của Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh mong muốn Công ty TNHH AeonMall Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục để đưa Trung tâm Thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đi vào hoạt động vào tháng 10/2026 theo kế hoạch.