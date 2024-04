Hàng nghìn cư dân tại TPHCM mang xô, chậu đi hứng nước giữa đêm

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, anh T. (cư dân chung cư Ehomes Phú Hữu) cho biết, anh được ban quản lý chung cư thông báo mất nước từ sáng nhưng nhà không có nhiều vật dụng nên chỉ hứng được 2 xô dự trữ.

Đến tối nay, khi đi làm về, cư dân này mệt mỏi vì không có đủ nước để tắm rửa, nấu ăn. Anh T. phải mua nước đóng chai về uống và dùng 2 xô nhựa đi hứng nước từ xe bồn về để rửa chén, nấu ăn và dành một ít vệ sinh cá nhân.

Hàng nghìn cư dân chung cư Ehomes Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức,TPHCM) dùng xô, chậu, can nhựa… hứng nước từ xe bồn cung cấp để đem về sử dụng

“Thông thường có cúp nước thì chỉ cúp vài giờ, không ngờ kéo dài cả ngày như vậy. Vợ con tôi phải đi tắm nhờ và ăn tối ở nhà người quen gần đây. Cuộc sống gần như bị đảo lộn ”, anh T. cho hay.

Theo ghi nhận của PV, đến hơn 22h ngày 3/4, rất đông cư dân vẫn xếp hàng dài chờ lấy nước. Việc vận chuyển nước khá vất vả, một số người đã dùng xe kéo tay để thuận tiện việc di chuyển trên đường và lên xuống thang máy. Lượng nước cung cấp có hạn nên một số người dù chờ đợi vẫn không lấy được nước.

Chủ một cửa hàng bách hóa tại chung cư chia sẻ, từ chiều 3/4, lượng tiêu thụ bình nước 18 lít và nước đóng chai tăng đột biến. Nhiều hộ dân xuống mua một lúc 2-3 bình nước loại 18 lít cùng cả thùng nước loại 5 lít, 1,5 lít và 500 ml.

Xô chậu và bình nước được người dân chuẩn bị, chờ xe bồn đến cung cấp nước

Đại diện Ban quản lý chung cư Ehomes Phú Hữu thông tin, với 4 tòa nhà và gần 4.000 cư dân sinh sống, mỗi ngày nơi đây tiêu thụ khoảng 600 m3 nước. Do vậy, việc mất nước ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

"Theo thông báo từ Công ty Cấp nước Thủ Đức, chung cư chúng tôi không nằm trong địa bàn bị ảnh hưởng nhưng nước đã yếu và bị cúp từ khuya 2/4. Không nằm trong kế hoạch, chúng tôi vẫn trữ được 90% bể chứa nước (khoảng 1.000 m3 nước, trong đó có 500 m3 nước phòng cháy chữa cháy không dùng cho sinh hoạt). Tuy vậy, do lượng tiêu thụ mạnh và thời gian cúp nước kéo dài nên nước vẫn không đủ cung cấp cho cư dân", Đại diện Ban quản lý chung cư Ehomes Phú Hữu nói.

Hàng trăm xô chứa nước được người dân trưng dụng

Theo vị này, từ chiều đến khuya 3/4, phía Công ty Cấp nước Thủ Đức đã cung cấp được 3 xe bồn, tổng cộng 15 m3 nước cho cư dân. Đơn vị cấp nước báo họ gặp trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn trong quá trình sửa chữa đường ống và mong nhận được sự thông cảm của người dân.

"3 xe bồn cung cấp chưa đến 1/10 nhu cầu sử dụng nước của cư dân. Chúng tôi đã cắt hết nước cung cấp cho hệ thống công cộng để tiết kiệm tối đa. Hiện phía đơn vị cấp nước chưa thông báo thời gian có nước trở lại", Đại diện Ban quản lý chung cư Ehomes Phú Hữu thông tin thêm.

Phía Công ty Cấp nước Thủ Đức chưa thông báo thời gian có nước trở lại tại chung cư Ehomes Phú Hữu

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Waseen sẽ đầu nối tuyến ống tạm D400 công trình gói thầu di dời đường ống cấp nước thuộc dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức). Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 22h ngày 2/4 đến 4h ngày 3/4.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước gồm: Đường Mai Chí Thọ (lề phải từ ngã tư Mai Chí Thọ - Lương Định Của đến cầu Rạch Chiếc, phường An Phú, TP. Thủ Đức); Đường Nguyễn Thị Định, khu Palmcity, khu Lakeview, khu Nam Rạch Chiếc, khu Sài Gòn Bình An, The Global City (phường An Phú, TP. Thủ Đức); phường Bình Trưng Đông; phường Bình Trưng Tây; phường Thạnh Mỹ Lợi; phường Cát Lái.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức yêu cầu khách hàng trong khu vực trên dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tạm ngưng cung cấp nước.