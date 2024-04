Han So Hee dẫn đầu chỉ số ngôi sao xu hướng tuần đầu tiên của tháng 4

Theo số liệu do Rankify tiết lộ, tại BXH Star Trend Index, Han So Hee đứng số 1 trên bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên của tháng 4 với 197.380 điểm, tăng 61.826 điểm so với tuần trước.

Vị trí thứ 2 thuộc về cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc Son Heung Min với 55.312 điểm. Theo thống kê, số điểm này đã tăng 1.517 điểm so với kết quả tuần trước đó. Lee Jung Hoo xếp thứ 3 với 50.128 điểm, tăng thêm 28.325 điểm trong tuần này.

Ngoài Top 3, các ngôi sao xuất hiện từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 gọi tên Ryu Jun Yeol (44.549 điểm), Lim Young Woong (32.671 điểm), Ryu Hyun Jin (30.671 điểm), Kim Ho joong (30.641 điểm) điểm), Lee Chan Won (30.530 điểm), Hwang Jung Eum (23.171 điểm) và Cha Eun Woo (20.464 điểm).

Theo phân tích sở thích về giới tính, số 1 Han So-hee cho thấy kết quả là 28% nam và 72% nữ. Son Hueng Min được 46% nam giới và 54% nữ giới ưa chuộng, trong khi Lee Jung Ho đạt tỷ lệ 45% : 35%. Cụ thể, những người thích Han So Hee theo độ tuổi là 8% đối với thanh thiếu niên, 28% đối với độ tuổi 20, 30% đối với độ tuổi 30, 22% đối với độ tuổi 40 và 11% đối với độ tuổi 50.

Theo khảo sát dữ liệu lớn, các cụm từ tìm kiếm phổ biến nhất là blog Han So Hee, túi Han So Hee, anh trai của Han So Hee, hình xăm của Han So Hee, Han So Hee Dior...