Hai vợ chồng U60 chi 7,4 tỷ đồng về quê xây biệt thự dưỡng già, rủ 6 người lạ về ở chung: Biết được lý do ai cũng ủng hộ mạnh mẽ

Từ mong muốn “sống có bạn” đến ý tưởng “dưỡng già tập thể”

Bà Đường (53 tuổi) ở Dư Hàng, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã cùng chồng đã bỏ ra 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng) để xây dựng một biệt thự 3 tầng rộng rãi với hơn chục phòng ở. Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là giá trị của căn nhà, mà là kế hoạch đặc biệt của vợ chồng bà: tìm 6 người cao tuổi lạ mặt để “sống chung dưỡng già”.

Ngôi biệt thự của bà Đường được hoàn thiện vào năm 2022, được thiết kế theo hướng tiện nghi cho người cao tuổi. Trong nhà có thang máy mini, phòng khách bố trí khu trà đạo, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh chung dành cho khách. Bà Đường cho biết nếu cần, bà sẽ bổ sung thêm thiết bị hỗ trợ người cao tuổi trong nhà.

Trừ phòng của hai vợ chồng bà Đường, trong nhà còn lại 11 phòng trống rộng khoảng 20 m² mỗi phòng. Bà dự định cho thuê 6 phòng, giá 1.500 NDT/tháng, chia đều tiền điện nước, còn chi phí ăn uống thì tính riêng.

Căn phòng đầy đủ tiện nghi trong biệt thự của bà Đường

Biệt thự nằm cách bệnh viện hạng 3 khoảng 30 phút lái xe, và cách trạm y tế cộng đồng chừng hơn 2 km. Gia đình bà có ô tô riêng nên việc di chuyển khá thuận tiện. Tiền thuê nhà sẽ được dùng để trả lương nhân viên dọn dẹp, làm vườn và bảo trì nhà cửa.

Bà Đường chia sẻ, bà rất thích nấu ăn và vẫn còn nhiều năng lượng. Bà sẵn sàng nấu ăn cho cả nhóm người cao tuổi cùng sống chung, cố gắng đáp ứng khẩu vị khác nhau. Nếu sau này sức khỏe yếu đi, bà sẽ thuê đầu bếp chuyên nghiệp.

Một vài người bạn thân của bà cũng có ý định tương tự, vì thế bà giữ lại vài phòng cho bạn bè chưa nghỉ hưu hoặc người thân đến thăm. Chỉ sau hai ngày kể từ khi kế hoạch của bà được đăng tải trên các nền tảng MXH, đã nhanh chóng có 3-4 người cao tuổi chủ động liên hệ.

Kế hoạch dưỡng già được ủng hộ nhiệt tình

Theo bà Đường, ý tưởng này xuất phát từ nỗi lo chung của nhiều người cao tuổi hiện nay: xã hội đang già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc người già ngày càng lớn, trong khi chỉ dựa vào nhà nước hay viện dưỡng lão là chưa đủ. Bà tin rằng sức dân, sức cộng đồng là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề này.

Vợ chồng bà hiện có lương hưu và bảo hiểm sức khỏe, nên không lo thiếu thốn vật chất. Điều họ quan tâm hơn là chất lượng cuộc sống và tinh thần.

Bà Đường nói thẳng, bà không muốn sống phụ thuộc con gái hay trông cháu nội, cháu ngoại, mà muốn tự lựa chọn cách sống cho tuổi già. Với bà, “sống chung dưỡng già” là một hình thức nhân văn, đáp ứng đúng tâm lý của nhiều người lớn tuổi: vừa có bạn bè, vừa có sự tự do, độc lập.

Biệt thự ở vùng thôn quê có không khí trong lành, nhiều cây xanh

Bà mong muốn tìm những người 60-75 tuổi, sức khỏe tốt, tính tình hòa nhã, vì “sống cùng nhau không tránh khỏi va chạm, nên ai cũng cần cởi mở, bao dung thì mới bền lâu”.

Khác với mô hình viện dưỡng lão truyền thống, nhóm người này tự chăm sóc bản thân, cùng nhau sinh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau như bạn bè, thậm chí người thân. “Điều giữ mọi người gắn bó không phải là hợp đồng, mà là tình cảm chân thành hình thành qua thời gian,” bà chia sẻ.

Khi sự việc được dư luận bàn tán xôn xao, phòng Dân chính quận Dư Hàng, Hàng Châu, Trung Quốc cũng đã chính thức phản hồi. Đại diện cơ quan này cho biết, “sống chung dưỡng già” là một mô hình mới mẻ và đáng khích lệ, đang được nhiều địa phương trên cả nước thử nghiệm.

Bà Đường

Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết. Theo quy định của Bộ Dân chính Trung Quốc, một cơ sở dưỡng lão hợp pháp phải có trên 10 giường, đăng ký theo quy định, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xây dựng, vệ sinh và thiết bị đặc thù. Nhân viên và người điều hành phải bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người cao tuổi.

Đại diện cơ quan dân chính Dư Hàng cho biết, họ khuyến khích cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp tham gia xây dựng mô hình dưỡng lão, miễn là tuân thủ pháp luật. Đồng thời, địa phương cũng đang thí điểm mô hình “dưỡng lão cộng đồng gắn liền khu dân cư”, một hình thức kết hợp giữa viện dưỡng lão và sinh hoạt gia đình, linh hoạt và gần gũi hơn với người già.

Đối với kế hoạch của bà Đường, cơ quan chức năng cho biết, nếu bà có nhu cầu sẽ được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ dưỡng lão và hướng dẫn quản lý an toàn.

Câu chuyện của bà Đường thu hút sự chú ý không chỉ vì tính độc đáo, mà còn vì nó phản ánh xu hướng thay đổi trong quan niệm dưỡng lão ở Trung Quốc hiện nay: từ “dựa vào con cái” sang “dựa vào cộng đồng và chính mình”.

(Theo Jimu news)