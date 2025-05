Hải Phòng xử lý đối tượng rao bán giấy mời Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2025

Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi rao bán giấy mời dự các sự kiện nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 trong một số hội, nhóm trên không gian mạng.

Cụ thể, ngày 11/5, tài khoản Facebook cá nhân có tên “Hoà Bình” đăng tải bài viết sai sự thật về việc rao bán giấy mời Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Bài viết này có nội dung: “Duy nhất 1 vé VIP, mọi người có nhu cầu liên hệ” kèm theo ảnh chụp giấy mời Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng . Tài khoản này cũng bình luận “về thêm 6 cặp vé lễ hội. Ai cần liên hệ sớm với giá 1.800.000/1 cặp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hải Phòng đã tổ chức xác minh và làm rõ tài khoản Facebook “Hoà Bình” do ông H.B (SN 1985, trú phường An Đồng, quận An Dương) quản lý và sử dụng.

Lực lượng chức năng làm việc với 2 đối tượng rao bán giấy mời dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Đến ngày 12/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hải Phòng tiếp tục phát hiện chị N.T.H.P (SN 1993, trú phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) bán 3 giấy mời chương trình nghệ thuật Memory Sóng Concert diễn ra vào 19h ngày 14/5/2025 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, TP Thủy Nguyên.

Tại cơ quan công an, ông H.B và chị N.T.H.P đã nhận thức được thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên.