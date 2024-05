Hải Phòng: Xác minh sự việc bé 5 tuổi bị bầm tím ở vùng lưng chưa xác định được nguyên nhân

Sáng 17/5, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp liên quan đến phản ánh của phụ huynh về sự việc "trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân, bị bầm tím ở vùng lưng".

Cùng dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Công an quận Lê Chân; đại diện Ban Giám hiệu và 3 cô giáo phụ trách lớp học Trường Mầm non An Dương.

Một học sinh mầm non bị bầm tím ở lưng đang được cơ quan chức năng làm rõ

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Trường Mầm non An Dương báo cáo; ý kiến phát biểu của 3 cô giáo phụ trách lớp và các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau:

Việc cháu Nguyễn Hoàng N. (học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân) bị bầm tím ở vùng lưng chưa xác định được nguyên nhân.

UBND TP giao Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân chỉ đạo xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng và 3 cô giáo phụ trách lớp về việc: để cháu Nguyễn Hoàng N. bị bầm tím, không phát hiện ngay nguyên nhân để xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền chưa kịp thời.

Chủ tịch thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm trong toàn ngành giáo dục về việc quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời UBND thành phố giao cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân tiếp tục chỉ đạo Công an quận Lê Chân khẩn trương điều ra, xác minh, làm rõ sự việc trên, sớm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét chỉ đạo tiếp.