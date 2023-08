Hai chuyện tình xuyên không khiến dân tình “khóc hết nước mắt” trên K+

Trong Phu Nhân Du Ri An (22h Thứ 7, Chủ nhật trên kênh K+LIFE và App K+), đó là câu chuyện hai goá phụ từ thời Joseon lưu lạc tới thế kỷ 21, ngỡ ngàng tái ngộ nam nhân họ yêu thương trong kiếp sống mới. Còn Huynh Đệ Kỳ Tích (22h30 Thứ 4, Thứ 5 trên App K+) là hành trình cậu thiếu niên Kang San của năm 1995 xuyên không đến 2022 và mất trí nhớ, giữa lúc hoang mang tìm lại thân thế, cậu hội ngộ mối tình đầu - nay đã là một phụ nữ trung niên.

Ái tình tay ba trải dài vài thế kỷ

Ở thời Joseon, Du Ri An vốn là tiểu thư quyền quý. Từ thời trẻ, nàng đã phải lòng người hầu cận Dol Soe, nhưng cả hai đành chôn giấu tình cảm khi Du Ri An được gả cho công tử Park Il Soo. Ngày xuất giá, Dol Soe theo nàng về nhà chồng, thề một đời phụng sự.

Ái tình đậm sâu giữa Du Ri An và Dol Soe chẳng thể che nổi mắt Il Soo. Dù lòng nổi sóng ghen tuông, vị công tử cũng đành bất lực chấp nhận phu nhân sinh con trai với người hầu, bởi Il Soo không có khả năng sinh con nối dõi. Anh chỉ biết trút giận lên Dol Soe, đỉnh điểm là ép tình địch ngâm chân trần dưới suối lạnh đến ngất.

Park Il Soo trút giận lên Dol Soe ngay trước mắt người phụ nữ cả hai yêu

Du Ri An đêm ngày đau khổ khi mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Nhưng rồi họ cũng sớm rời bỏ nàng mà đi. Park Il Soo mất vì bạo bệnh, còn Dol Soe chết bí ẩn nhưng có vẻ như đã bị hạ độc trong thức ăn.

Nhưng định mệnh lần nữa gắn kết Du Ri An với hai người đàn ông này. Trong một đêm nguyệt thực, nàng xuyên không đến thời hiện đại và gặp lại cả hai trong kiếp sống mới. Trớ trêu thay, Dol Soe và Il Soo lúc này trở thành anh em ruột, lần lượt là con thứ Chi Gam và con út Chi Jung của gia tộc tài phiệt. Chạm mặt người cũ, những ký ức và cảm xúc một lần nữa cuộn trào trong tâm trí nàng.

Du Ri An (trái) và Chi Gam vẫn giữ cảm xúc mãnh liệt cho nhau

Chi Gam và Chi Jung đều có hôn nhân hạnh phúc, hoặc đã có hôn thê. Nhưng chạm mặt nữ nhân kỳ lạ Du Ri An, cả hai đều bị thu hút, nghĩ đến nàng ngay cả trong cơn mơ. Chi Gam dành cho Du Ri An sự quan tâm đặc biệt, nhưng giữ mối quan hệ chừng mực. Chi Jung cởi mở hơn thế, trở thành người chỉ dẫn Du Ri An hòa nhập đời sống thượng lưu. Đan xen chuyện quá khứ và chuyện hiện tại, Phu Nhân Du Ri An làm khán giả tò mò về cái kết cho mối tình tay ba đầy trắc trở này.

Tình đầu ly biệt tái ngộ sau 27 năm

Song hành mạch truyện phá án ly kỳ, Huynh Đệ Kỳ Tích ở tập gần nhất mở ra câu chuyện tình đẹp dang dở của Kang San với bạn gái Woo Jung. Năm 1995, ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, hai cô cậu đã có nhiều phút giây ngọt ngào và trong trẻo, cùng hẹn ước chụp ảnh đôi vào khoảnh khắc giao thoa giữa hai thiên niên kỷ.

Woo Jung (trái) và Kang San hạnh phúc bên nhau vào năm 1995

Vậy mà một ngày Kang San đột ngột biến mất, tựa như làn hơi tan vào không trung. Woo Jung chẳng hay biết rằng bạn trai đã vượt thời gian 27 năm trong một lần bị đám người xấu truy đuổi. Mãi đến năm 2022, Woo Jung, lúc này đã là một phụ nữ trung niên, rưng rưng xúc động khi chạm mặt một người giống hệt người thương xưa. Đó chính Kang San vừa xuyên không đến, mất hết ký ức nên chẳng hề nhận ra cô là ai.

Nhưng một cảm giác ấm áp, thân tình khó lý giải giữa hai người khiến Kang San trong phút chốc nhớ lại tất cả. Năm tháng đằng đẵng qua đi, Woo Jung vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ về mối tình niên thiếu, cùng bao câu hỏi bỏ ngỏ về sự biến mất của anh.

Khoảnh khắc tốn nước mắt khán giả khi cả hai gặp lại nhau sau gần ba thập kỷ

Với cuộc hội ngộ giữa Kang San và Woo Jung, người xem tò mò về đoạn kết của cuộc tình này. Rốt cuộc họ sẽ tiếp tục mối tình dở dang hay chấp nhận không thể dành cho nhau nữa? Và Woo Jung liệu rằng có liên quan đến án mạng 27 năm trước?

Cả hai series trên đều đang bước vào cao trào và được Truyền hình K+ phát sóng độc quyền, song song với Hàn Quốc trên mọi nền tảng: Phu Nhân Du Ri An lúc 22h Thứ 7, Chủ nhật trên K+LIFE và App K+; Huynh Đệ Kỳ Tích lúc 22h30 Thứ 4, 5 trên App K+.