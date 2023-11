Haha (Running Man) bị vợ ca sĩ đuổi khỏi nhà sau trận cãi nhau to, quý tử 10 tuổi phản ứng gây choáng

Tối 26/11, tờ Koreaboo đưa tin Haha (Running Man) đã làm khách mời trên kênh YouTube của Kim Jong Min (nhóm Koyote) và bất ngờ tiết lộ về khoảng thời gian vợ chồng anh lục đục, bất hòa. Theo lời Haha, anh từng cãi nhau to với vợ (nữ ca sĩ Byul) và bị bà xã đuổi ra khỏi nhà.

Khi ấy, chuyện làm ăn của Haha không diễn ra suôn sẻ. Trong lúc chán nản, anh đã tìm tới rượu để giải sầu. Chứng kiến hình ảnh ông xã chìm đắm trong men say, Byul tỏ ra vô cùng bức xúc, ra sức yêu cầu người bạn đời dừng uống. Bất chấp việc bà xã khuyên ngăn, Haha vẫn tiếp tục nốc rượu. Vì chuyện này, vợ chồng nam rapper sinh năm 1979 xảy ra cãi nhau to. Và Byul đã đuổi ông xã ra khỏi nhà trong lúc không kìm nén được cơn giận.

Haha bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì quá chén

Haha - Byul là 1 trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả tại Kbiz

Trước phản ứng dữ dội từ bà xã, Haha đã rời khỏi căn hộ mà không mang theo bất cứ thứ gì. Sau khi nhận ra mình không có chỗ nào để ở, nam nghệ sĩ đành trở về nhà và chuẩn bị sẵn màn xin lỗi vợ. Thế nhưng, vì sĩ diện, Haha quyết định đứng bên ngoài chung cư hẳn 1 giờ đồng hồ trước khi bước vào căn hộ. Khi trở về nhà, bà xã bất ngờ mở lời làm lành với nam rapper trước. Thậm chí, Byul còn xin lỗi chồng vì đã không thể ở bên anh trong giai đoạn khó khăn.

Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, con trai cả 10 tuổi đã ra sức vỗ về an ủi Haha. Đồng thời, cậu bé còn thốt ra câu nói như ông cụ non: “Con không yêu cầu bố bỏ hẳn rượu nhưng lần sau bố đừng có uống say nữa nhé”.

Hành động của quý tử khiến nam rapper cảm thấy vô cùng xấu hổ. Haha hài hước bình luận về khoảnh khắc được con trai 10 tuổi an ủi: “Sao tôi cứ có cảm giác uy tín của mình trong nhà đã mất sạch rồi ý”.

Haha cảm thấy xấu hổ sau hành động gây choáng của con trai

Haha - Byul chính thức tổ chức hôn lễ lãng mạn và về chung 1 nhà sau 8 tháng hẹn hò hồi năm 2012. Đến nay, cặp đôi đã có với nhau 3 người con, gồm 2 trai 1 gái. Được biết, bà xã Haha là giọng ca đình đám của làng nhạc Hàn, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc phim trong các tác phẩm đình đám như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Missing You...

Haha - Byul đã chung sống với nhau hơn 11 năm

Nguồn: Koreaboo