Hà Tĩnh: Hiệu trưởng bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an

Sáng 29/3, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nhóm đối tượng giả mạo cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn.

Cụ thể, ông C.V.S (58 tuổi, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) người bị hại trong vụ việc này cho biết, bản thân đang là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở huyện Cẩm Xuyên. Sáng 27/3, ông S. nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu độc.

Hiệu trưởng bị lừa gần 1 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi giả mạo công an. (Ảnh minh họa)

Sau đó, ông S. đề nghị nhân viên tổng đài xóa tài khoản này. Lập tức đầu dây bên kia bắt đầu “giăng bẫy”, nói rằng tài khoản này được đăng ký ở TP. Đà Nẵng, nếu xoá thì phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương và cho số điện thoại của Đội điều tra Công an TP. Đà Nẵng để bị hại liên lạc.

“Khi gọi điện vào số này, một người đàn ông tự xưng là đại uý Nguyễn Hùng Cường, là cán bộ điều tra viên tiếp nhận trình báo vụ việc.

Người tên Cường bảo tôi nhập vào đường dẫn để hai bên trao đổi. Sau khi đăng nhập thành công, người tên Cường yêu cầu để bảo mật thông tin trong quá trình điều tra thì không được cho người thứ 3 biết”, ông S. nói.

Trong quá trình trao đổi qua điện thoại, người tự xưng là đại uý công an đã yêu cầu ông S. phải đến trực tiếp Công an TP. Đà Nẵng để trình báo. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo này cũng thông báo nếu không sắp xếp để vào trực tiếp được sẽ tạo điều kiện để làm việc qua mạng.

Tiếp đó, người tên Cường kết nối cho ông S. gặp cán bộ cấp trên tên Đàn, xưng là Đội trưởng Đội điều tra.

Từ tên Đàn, ông S. tiếp tục bị lừa rằng số điện thoại đang dùng bị đối tượng Nguyễn Văn Dũng lấy để đăng ký tài khoản. Đối tượng Dũng là tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo, buôn ma túy và và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Kẻ này tiếp tục cho ông S. xem thông tin mở tài khoản rửa tiền tại Đà nẵng và Quyết định bắt tạm giam trong thời gian là 90 ngày để phục vụ điều tra.

Vì tin lời nhóm lừa đảo, ông S. sau đó tiếp tục làm theo những gì mà nhóm này hướng dẫn, trong đó có việc cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Nhận mã OTP, số tiền 965 triệu đồng trong tài khoản ông S. đã bốc hơi. Khi phát hiện mình đã bị lừa ông S. ngay lập tức trình báo công an để vào cuộc điều tra.

Để tránh bị lừa đảo qua điện thoại, ngành chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, áp dụng triệt để nguyên tắc: “Không tin tưởng, luôn xác minh lại”. Mỗi khi nhận được 1 tin nhắn hay cuộc gọi thì không vội tin ngay. Nên xác minh lại trực tiếp với các thông tin liên lạc công khai của các tổ chức có liên quan.