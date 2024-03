Hà Nội: Vì sao tang vật vụ án hình sự lại để trên phố lớn gần một năm?

Chiếc xe đỗ ngay sau biển cấm đỗ xe.

Gần một năm qua, một chiếc xe khách 2 tầng mang biển kiểm soát nước ngoài, trên xe ghi tuyến xe chạy Hà Nội - Viêng Chăn đỗ ở phố Trần Hưng Đạo trước cổng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, chiếc xe được di chuyển đến đỗ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền. Đặc biệt, chiếc xe đỗ ngay sau biển cấm đỗ xe trên phố Ngô Quyền. Ông Nguyễn Xuân Đức, sống gần khu vực chiếc xe này, nói: “Chiếc xe đỗ tại đây nhiều tháng, không rõ nguyên nhân. Chiếc xe đỗ sau biển cấm đỗ rất phản cảm, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông, các cơ quan chức năng nên sớm xử lý”.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Văn Chiêu, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết, chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào đỗ trên phố Ngô Quyền, liên quan đến một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà đơn vị đang thụ lý. Về việc chiếc xe đỗ nhiều tháng trên phố, Thượng tá Chiêu cho hay, kho tang vật của Công an quận không đủ rộng để chứa chiếc xe hai tầng lớn như vậy. Còn di chuyển ra kho bãi ở khu vực phường Chương Dương Độ thì không thực hiện được, vì chiếc xe quá lớn không qua được “cửa khẩu” trên đường Trần Quang Khải. Đơn vị phải để chiếc xe trên phố Ngô Quyền. “Hiện nay, vụ án đang chuyển lên Công an thành phố Hà Nội xử lý và chúng tôi đang xin ý kiến về biện pháp xử lý chiếc xe. Khi có ý kiến của trên, chúng tôi sẽ cho di chuyển”, ông Chiêu cho biết.

Quận có nhiều tuyến đường được đỗ ô tô, tại sao Công an quận không di chuyển chiếc xe đến đó? Ông Chiêu cho hay, khi đơn vị thuê người di chuyển chiếc xe từ phố Trần Hưng Đạo đến phố Ngô Quyền, người di chuyển không để ý đến biển cấm, nên để chiếc xe vào vị trí đó. “Tới đây, chúng tôi sẽ cho cán bộ di chuyển chiếc xe đến vị trí khác và chờ ý kiến của Công an thành phố để xử lý chiếc xe tang vật này”, ông Chiêu nói.