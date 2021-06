Hà Nội: Thu giữ hàng tấn nguyên liệu trà sữa Royal Tea, Gong Cha... ẩm mốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội chủ trì phối hợp với Tổ công tác 368 (Tổng cục QLTT) kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hoá thuộc Công ty TNHH Mr. Drink Việt Nam.

Công ty này có trụ sở chính tại tầng 1 căn nhà V1-A03 thuộc dự án The Terra An Hưng (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), do Nguyễn Hữu Toàn làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Nhân viên tại cơ sở đã xuất trình được một số giấy tờ trong đó có giấy đăng ký kinh doanh, tờ khai hải quan và một số hoá đơn chứng từ của một vài chủng loại sản phẩm.

Lực lượng QLTT kiểm tra kho hàng

Hàng hoá tại cơ sở chủ yếu là nguyên liệu chế biến đồ uống, đặc biệt là nguyên liệu chế biến trà sữa như trân châu; siro hương vị đường đen và đường nâu, bột pha trà sữa mang thương hiệu Royal Tea, Gong Cha... cùng hàng trăm nghìn nhãn phụ hàng hoá. Đây đều là những sản phẩm được giới trẻ ưu chuộng.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, hàng hoá tại cơ sở kinh doanh và 3 kho hàng được đóng trong các thùng carton và bao tải dứa màu xanh. Nhiều thùng hàng đã bị bật tung, ẩm mốc, vương vãi dưới nền nhà. Đáng chú ý, dưới nền các kho hàng là ngổn ngang rác và các tệp giấy in nhãn phụ.

Các sản phẩm mất vệ sinh an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra cho biết tại đây có dấu hiệu kinh doanh hàng hoá nhập lậu và gian lận thương mại. Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Đội trưởng Đội QLTT số 17, hàng hoá tại cơ sở này chủ yếu được tiêu thụ thông qua nền tảng thương mại điện tử, giao hàng tận nơi. Chủ cơ sở này rất nhiều lần né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

"Chủ cơ sở này rất tinh vi trong sai phạm, để lẫn hàng hoá có giấy tờ và không giấy tờ với nhau, gây khó khăn trong công tác kiểm đếm, kiểm soát", ông Hà thông tin.

Hiện, Đội đang tiếp tục phân loại sản phẩm, kiểm đếm hàng hóa, đối chiếu với các hóa đơn chứng từ xuất trình để làm rõ các vi phạm. Ước tính, số lượng hàng hóa vi phạm lên đến hàng tấn sản phẩm.

Nhiều nguyên liệu chế biến đồ uống được giới trẻ ưa thích

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.