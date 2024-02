Hà Nội: Phát hiện 32 “dân chơi” dương tính với ma túy tại quán bar Star 3 Club

Lực lượng chức năng đột kích, kiểm tra Bar Star 3 Club.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội về việc phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự và các căn hộ cho thuê trên địa bàn TP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội tiến hành đột kích, kiểm tra Bar Star 3 Club (địa chỉ tại 67Y phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Lực lượng chức năng kiểm tra các bàn khách tại quán bar Star 3 club.

Tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bàn rượu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2,366 gam Cần sa; 1,826 gam MDMA và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã đưa hơn 200 người gồm cả khách và nhân viên về trụ sở để kiểm tra, làm rõ, phân loại và xét nghiệm nước tiểu.

Kết quả xác định 32 đối tượng dương tính với ma tuý.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã đấu tranh, củng cố tài liệu, bắt giữ một số đối tượng là khách đến cơ sở Bar Star 3 Club về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.