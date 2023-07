Hà Nội: Những điểm có khả năng ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1

Theo nhận định từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão TALIM), từ đêm 17-19/7, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 17/7, Hà Nội bắt đầu có mưa, sau đó có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18/7. Trong hai ngày 19-20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã lên các phương án bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với các trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa từ 100mm/giờ trở lên, gây quá tải cho hệ thống thoát nước thì dự kiến trên địa bàn Hà Nội xuất hiện thêm 19 điểm, khu vực úng ngập cục bộ như phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân…

Với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/giờ, dự kiến có 11 điểm/khu vực úng ngập gồm các phố Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, Cao Bá Quát, Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho), Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy), Nguyễn Chính, Ngọc Lâm, Đại lộ Thăng Long...

Còn với các trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa đến 100mm/giờ trở lên, gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dự kiến trên địa bàn TP. Hà Nội xuất hiện thêm 19 điểm, khu vực úng ngập cục bộ gồm các phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, ngã ba Cầu Giấy - Dịch Vọng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ, Trần Bình, Kẻ Vẽ, Ecohome3, Khu đô thị Resco, phố Đỗ Đức Dục, đường Nguyễn Xiển, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, Quốc lộ 3 đoạn qua xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) và đường 23B đoạn qua thôn Cổ Điển (huyện Đông Anh)...

Như vậy, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội với cường độ mưa được dự báo từ 180 - 300mm, nhiều khu vực cá khả năng xảy ra ngập úng.