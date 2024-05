Hà Nội: Khởi tố vụ bé trai tử vong tại bể bơi ở chung cư

Ngày 7/5, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Cảnh Dũng (trú tại Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bố đẻ của nạn nhân), cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Trì đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi đến gia đình.

Theo kết quả này, ngày 25/4 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người, quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Anh Dũng cho biết, gia đình rất trân trọng cảm ơn cơ quan chức năng đã nỗ lực vào cuộc để điều tra vụ việc, gia đình luôn tin tưởng vào sự công bằng của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, về tội danh khởi tố trên, gia đình anh Dũng đang xem xét khiếu nại quyết định này.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, theo nội dung phản ánh, vào khoảng 15h ngày 10/8/2023, cháu Q. cùng bạn học đã đến bơi tại bể bơi IEC Residences Thanh Trì do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Cơ điện IEC (xã Tứ Hiệp, Thanh Trì) làm chủ đầu tư.

Lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, cháu Q. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì trong tình trạng rất nguy kịch, tim đã ngừng đập. Dù rất cố gắng, các bác sĩ vẫn không thể cứu được cháu Q.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, anh Nguyễn Cảnh Dũng (bố của cháu Q.) đã đề nghị đơn vị kinh doanh dịch vụ bể bơi là Công ty Cổ phần Tư vấn CIR Việt Nam (CIR Việt Nam) cung cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ nghề nghiệp của nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế... nhưng bị từ chối. "Ban đầu, phía bể bơi đồng ý cung cấp, kể cả file ghi hình từ camera nhưng sau đó, họ bảo rằng công an đã thu giữ hết", anh Dũng nói.

Ngày 11/12/2023, tức 4 tháng sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì ra thông báo tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm với lý do: Thời hạn giải quyết đã hết nhưng cơ quan CSĐT vẫn chưa nhận được Kết luận giám định đối với 01 file video; 01 đầu ghi nhãn hiệu Hikvision lưu giữ hình ảnh camera nơi xảy ra sự việc; chưa có công văn trả lời của Phòng PC09 - Công an Thành phố Hà Nội và Kết luận giám định qua hồ sơ của Viện Pháp y Quân đội - Bộ Quốc phòng liên quan đến vụ việc cháu Q. tử vong.

Đến nay, sự việc đã kéo dài 7 tháng vẫn chưa có tiến triển. "Gia đình chúng tôi vô cùng sốt ruột vì tiến độ xác minh, điều tra quá chậm. Các lý do đưa ra để đình chỉ việc xác minh tin báo tội phạm làm chúng tôi rất băn khoăn, nhất là việc giám định nội dung camera vẫn chưa hoàn thành dù đã 7 tháng đã trôi qua", anh Dũng nói.

Luật sư Nguyễn Trọng Hoàng, Công ty Luật Chính pháp Đồng Tâm: "Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Trì khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", được quy định tại Khoản 1, Điều 295, Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là chưa phù hợp với khách thể của tội phạm Bộ Luật hình sự hướng tới bảo vệ.

Về tính chất, mức độ, hậu quả của tội phạm và khách thể của tội phạm được quy định tại Điều 295, Bộ luật hình sự 2015 là an toàn vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người. Cháu Q. ngạt nước và tử vong tại bể bơi thì khách thể của tội phạm phải là tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, được quy định tại Điều 129, Bộ luật hình sự.

Bể bơi thuộc quyền quản lý, kinh doanh, khai thác và như vậy đương nhiên phải thuộc trách nhiệm của Công ty CP Tư vấn đầu tư IEC Việt Nam. Bể bơi có thể hiểu là nơi đông người nhưng nơi đông người ở đây cần phải hiểu rộng hơn là nơi công cộng, nơi có nhiều người tụ tập, không có một đơn vị quản lý rõ ràng.

Trong khi đó, bể bơi nơi cháu Q. tử vong có đơn vị quản lý, vận hành, có địa chỉ cụ thể, người vào bơi phải mua vé, chứ không phải là nơi công cộng, nơi đông người như tinh thần điều 295, Bộ luật hình sự quy định. Vì vậy, cơ quan CSĐT, Công an huyện Thanh Trì, Viện KSND huyện Thanh Trì cần phải xem lại về tội danh khi khởi tố vụ án.