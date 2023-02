Hà Nội: Kho hàng ở Xuân Đỉnh bốc cháy dữ dội, cảnh sát thức trắng đêm dập lửa

Cụ thể, khoảng 20h ngày 19/2, đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng ở ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân đã báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm trên diện rộng, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Nhận được yêu cầu chi viện từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Tây Hồ ngay lập tức điều động lực lượng đến làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Tổ công tác đã khẩn trương triển khai đội hình, tích cực tìm kiếm, cứu nạn, ngăn cháy lan và khống chế đám cháy. Do kho xưởng xây dựng tạm mái tôn, chưa kể bên trong chứa nhiều chất cháy như đồ nhựa, ni lông, thùng giấy... nên các lực lượng gặp khó khăn trong việc dập tắt lửa và cứu hộ tài sản. Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy ngay sau đó cũng được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Sau đó, các lực lượng đã phối hợp xử lý dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, do lượng tàn tro âm ỉ trong một số cấu kiện thép, tấm tôn bị sập đè lên, công tác chống cháy trở lại diễn ra suốt đêm 19/2 và rạng sáng 20/2.

Rất may đám cháy không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.