Hà Nội ghi nhận thêm ổ dịch dại trên chó

Một ổ dịch dại trên chó vừa được phát hiện tại xã Đoài Phương. Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với nguy cơ lây truyền bệnh dại từ động vật sang người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) vừa giám sát công tác phòng, chống dịch dại tại thôn Cổ Liễn, xã Đoài Phương, nơi ghi nhận thêm một ổ dịch dại trên chó.

Theo báo cáo của địa phương, con chó mắc bệnh thuộc một hộ gia đình trên địa bàn. Đầu tháng 5/2026, gia đình mua chó cảnh về nuôi. Trong thời gian thả chơi trong khuôn viên nhà, con vật bị một con chó lạ cắn. Sau đó, chó xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, bỏ ăn.

Ngày 31/5, con chó đã cắn một thành viên trong gia đình. Ngay sau khi bị cắn, nạn nhân chủ động rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. Đến ngày 3/6, con chó chết. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút dại.

Sau khi có kết quả, các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định. Những người có nguy cơ phơi nhiễm được tiêm huyết thanh kháng dại và điều trị dự phòng. Ngành thú y và y tế đồng thời tăng cường giám sát, tiêu độc khử trùng khu vực phát sinh ổ dịch.

Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 6 ổ dịch dại trên chó tại các địa phương. Tất cả các trường hợp phơi nhiễm đều được xử trí dự phòng kịp thời.

Để ngăn ngừa bệnh dại, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hằng năm; không thả rông vật nuôi, đặc biệt tại khu dân cư và nơi công cộng. Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần lập tức rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng.

Các chuyên gia nhấn mạnh bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người, gần như luôn tử vong khi đã phát bệnh. Vì vậy, quản lý chặt vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ và xử trí đúng sau phơi nhiễm là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.