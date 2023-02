Hà Anh Tuấn có thay đổi lớn về ngoại hình trước thềm concert?

Tiếp nối thành công của những liveshow trước, đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon của Hà Anh Tuấn lại sắp sửa được ra đời trong sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Dự án này từng được nam ca sĩ bật mí tại concert The Veston vào tháng 4/2021 và hứa hẹn sẽ diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên, vì một số lý do nên phải trì hoãn cho đến bây giờ. Bỏ qua những ồn ào về vấn đề bán vé, giờ đây, mọi thông tin về Hà Anh Tuấn và concert lần này đang là chủ đề được quan tâm hơn cả.

Trước thềm concert, một người bạn của Hà Anh Tuấn đã có bài đăng úp mở về việc anh có những thay đổi về ngoại hình khiến dân tình không khỏi háo hức. Cụ thể, trên Story ở trang cá nhân, người này đã đăng tải hình ảnh của nam ca sĩ, kèm thông báo anh sắp có sự thay đổi về mái tóc qua dòng caption: "Đã cắt tóc".

Một người bạn bất ngờ tiết lộ về việc Hà Anh Tuấn đã cắt tóc

Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, khán giả đã không khỏi thích thú và mong chờ được ngắm diện mạo mới của nam ca sĩ trong concert sắp tới. Bởi trước khi nuôi tóc dài như hiện tại, Hà Anh Tuấn từng nhận được nhiều lời khen với mái tóc ngắn đậm chất thư sinh, lãng tử nhưng không kém phần lịch lãm và phong độ. Không thể phủ nhận nhờ vào visual, Hà Anh Tuấn có thể cân được mọi kiểu tóc hay phong cách khác nhau. Tuy nhiên, kiểu tóc Side Part mới đúng là "chân ái" của nam ca sĩ.

Hà Anh Tuấn từng rất thu hút với mái tóc ngắn

Kiểu tóc này làm cho nam ca sĩ tạo được ấn tượng riêng với khán giả