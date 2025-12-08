GPBank x LynkiD: Mở rộng đặc quyền di chuyển với dịch vụ phòng chờ sân bay cho khách hàng VIP

GPBank ra mắt dịch vụ phòng chờ sân bay cho khách hàng VIP với sự đồng hành của LynkiD

Hà Nội - Tháng 10/ 2025: GPBank vừa công bố chính thức triển khai dịch vụ phòng chờ sân bay miễn phí dành cho khách hàng VIP từ ngày 27/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng trên toàn hệ thống phòng chờ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Chương trình được thiết kế riêng cho khách hàng cá nhân hạng Diamond Elite và khách hàng doanh nghiệp thuộc các hạng SME SVIP, SME VIP và SME Classic. Trong hợp tác lần này, LynkiD đảm nhiệm vai trò đối tác cung cấp dịch vụ phòng chờ và công nghệ vận hành, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng luôn liền mạch và nhất quán xuyên suốt.

Việc bổ sung dịch vụ phòng chờ sân bay vào hệ sinh thái ưu đãi của GPBank diễn ra trong bối cảnh nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp không ngừng tăng. Với nhóm khách hàng này, trải nghiệm trước chuyến bay không chỉ là thời gian chờ đợi, mà là một phần quan trọng giúp họ giữ sự tập trung – riêng tư – tiện nghi trước lịch trình bận rộn.

Chương trình phòng chờ sân bay dành cho khách hàng VIP của GPBank đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu này. Không gian phòng chờ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, tách biệt khỏi khu vực công cộng, giúp khách hàng có thời gian nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Hệ thống buffet ẩm thực phong phú được phục vụ xuyên suốt, mang đến cảm giác thoải mái và tiện lợi. Dịch vụ cho phép đi kèm tối đa hai trẻ em dưới 5 tuổi, tạo sự thuận tiện cho các gia đình có trẻ nhỏ. Với những khách hàng cần xử lý công việc nhanh, khu vực làm việc trang bị wifi tốc độ cao giúp đảm bảo sự liên tục trong công việc.

Trải nghiệm vào phòng chờ được tối ưu nhờ công nghệ xác thực tự động do LynkiD cung cấp. Khách hàng VIP của GPBank nhận mã sử dụng dịch vụ theo định kỳ hàng tháng, giúp quá trình vào phòng chờ diễn ra nhanh gọn, hạn chế tối đa thủ tục và tạo cảm giác chuyên nghiệp ngay từ bước đầu tiên. Sự thuận tiện này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt những phiền toái thường gặp tại sân bay.

Hợp tác giữa GPBank và LynkiD cũng phản ánh xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng cao cấp, khi các chương trình loyalty cần bước sang giai đoạn nâng tầm trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dừng lại ở ưu đãi mang tính hình thức. Với vai trò đối tác dịch vụ và công nghệ loyalty, LynkiD mang đến nền tảng vận hành linh hoạt, có khả năng kết nối hàng nghìn thương hiệu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bán lẻ, tiêu dùng, F&B, viễn thông và hàng không. Hệ sinh thái LynkiD đang phục vụ hàng chục triệu người dùng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách hiệu quả và hiện đại hơn.

Việc triển khai dịch vụ phòng chờ sân bay cho thấy chiến lược rõ ràng của GPBank trong việc đầu tư vào chất lượng chăm sóc khách hàng. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho năng lực của LynkiD trong việc cung cấp các giải pháp loyalty thực tiễn, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa GPBank và LynkiD đóng góp vào sự thành công cho toàn ngành khách hàng thân thiết tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để hai bên tiếp tục phát triển những mô hình loyalty toàn diện và khác biệt hơn nữa.

Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng giải pháp loyalty dành cho phân khúc khách hàng cao cấp có thể liên hệ với LynkiD qua hotline 1900 636 835, email partner@lynkid.vn hoặc website: https://lynkid.vn/partners để được tư vấn chương trình loyalty phù hợp với định vị thương hiệu.