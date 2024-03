Gợi ý những món quà lưu niệm độc - lạ “cộp mác Singapore” mà bạn không nên bỏ lỡ

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán, không biết mua gì trong chuyến du lịch Singapore, hãy thử làm mới danh sách quà tặng bằng những sản phẩm local brand có thiết kế mới mẻ, không chỉ mang đậm tính di sản, mà còn có tính ứng dụng cao. Từ những chiếc túi thân thiện với môi trường đến vòng tay thủ công hay thảm yoga, những sản phẩm độc lạ "made in Singapore" không chỉ là món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè, mà còn mang tinh thần di sản văn hóa nghệ thuật của đảo quốc.



Săn lùng chiếc túi có "1-0-2" tại The Paper Bunny

The Paper Bunny là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích và đang tìm kiếm các mặt hàng bền vững, có thiết kế độc đáo. Với danh mục sản phẩm đa dạng, từ túi xách đến văn phòng phẩm và nhiều món đồ lưu niệm khác, du khách hoàn toàn có thể tìm thấy mặt hàng phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Đặc biệt, bạn đừng nên bỏ lỡ chiếc túi Puffer Swing sành điệu - một trong những sản phẩm làm nên tên tuổi thương hiệu The Paper Bunny. Đây cũng là mặt hàng đang trở thành xu hướng, được giới trẻ trên toàn thế giới tích cực lăng xê. Thời điểm mới ra mắt, nhiều người đã đổ xô đến Ngee Ann City để mua Puffer Swing. Thậm chí có người phải xếp hàng đến 6 tiếng.

Thiết kế của Puffer Swing lấy cảm hứng từ thập niên 80 với dây đeo có thể điều chỉnh, cùng bảng màu đa dạng, giúp bạn dễ dàng mix & match trang phục theo nhiều phong cách.

Túi Puffer Swing từ The Paper Bunny là lựa chọn thú vị cho người yêu thời trang (Ảnh: The Paper Bunny)

Mỗi sản phẩm tại The Paper Bunny không chỉ là món quà lưu niệm của Singapore mà còn hướng đến việc lan tỏa những điều tích cực, ý nghĩa.

Địa chỉ: 391 Orchard Road, #B2-38A Takashimaya Shopping Centre, Ngee Ann City

Website: https://thepaperbunny.com/

Mở cửa hàng ngày: 10:00 AM - 9:30 PM

Bộ sưu tập vòng tay trang nhã đến từ Strait Lights

Nếu bạn là tín đồ trang sức thì sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ những chiếc vòng tay đến từ Strait Lights. Đây là một thương hiệu nội địa nổi tiếng với các sản phẩm độc bản tôn vinh giá trị di sản và văn hóa bản địa.

Dù sinh ra ở Sydney (Australia), song Samantha Colbert, người sáng lập và cũng là Giám đốc Sáng tạo của Strait Lights, luôn cảm giác Singapore mới là ngôi nhà thực sự. Đó cũng là lý do thôi thúc Samantha sáng lập nên thương hiệu này.

Thương hiệu có rất nhiều mặt hàng lưu niệm để du khách lựa chọn, trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến vòng tay Strait Scenes. Những chiếc vòng tay trang nhã này có thiết kế được truyền cảm hứng từ các công trình kiến trúc Singapore. Từ những căn nhà cổ đến khung cảnh đô thị, từng góc phố biểu tượng đều được ghi lại và thể hiện trên thiết kế.

Chiếc vòng tay thủy tinh được lấy cảm hứng từ bãi biển Palawan Beach (Ảnh: Strait Lights).

Ngoài ra, mỗi chiếc vòng đều được làm từ thủy tinh Nhật Bản chất lượng cao và hạt vàng 24 karat, xứng danh là món quà lưu niệm đầy ý nghĩa và giá trị cho người thân, bạn bè.

Du khách có thể liên lạc trực tiếp với hãng qua website https://straitlights.com/collections/strait-scenes để đặt mua và nhận hàng trực tiếp.

Bộ sưu tập những chiếc khăn xinh xắn của The Social Space

The Social Space được biết đến là khu phức hợp ăn uống, mua sắm nổi tiếng, hướng tới lối sống bền vững. Trong các sản phẩm được bày bán tại khu phức hợp, nổi bật nhất phải kể đến bộ sưu tập khăn độc đáo mang tên "My Singapore, My Home". Sản phẩm với những hình ảnh minh họa tinh tế, lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ tại Singapore, được thể hiện bởi bàn tay của nghệ sĩ tài năng Yeni. Bên cạnh đó, những chiếc khăn xinh xắn này đều làm từ vải cotton chất lượng cao và được trang bị vòng treo tiện lợi.

Những hình ảnh xinh xắn được thể hiện bởi nghệ sĩ tài năng Singapore - Yeni (Ảnh: The Social Space)

Không chỉ là một món quà lưu niệm thú vị, 10% lợi nhuận mỗi sản phẩm bạn mua trong bộ sưu tập khăn được bày bán tại The Social Space sẽ được quyên góp cho "Share The Meal", chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Ắt hẳn đây sẽ là một gợi ý quà lưu niệm vừa độc đáo, vừa mang nhiều ý nghĩa mà bạn nên cân nhắc trong chuyến du lịch sắp tới.

Địa chỉ: 333 Kreta Ayer Road, #01-14, Singapore, Singapore

Website: https://thesocialspace.co/

Mở cửa hàng ngày: 9:00 AM - 5:00 PM

Những món quà "xinh yêu" dành cho người yêu mèo tại Cat Socrates

Đúng như tên gọi, tại Cat Socrates, du khách có thể tìm thấy những món đồ xinh xắn lấy cảm hứng từ những chú mèo từ sổ tay, thú bông tới vật dụng gia đình đầy màu sắc. Nếu bạn đang tìm kiếm những món quà "Made in Singapore" dành cho đứa bạn "cuồng mèo" hay cho chính bản thân, đây là địa chỉ bạn không nên bỏ qua!

Thiên đường dành cho những "con sen cuồng mèo" (Ảnh: Cat Socrates)

Thương hiệu Cat Socrates cũng rất nổi tiếng với các sản phẩm sáng tạo bởi các nghệ nhân bản địa. Ngoài thảm tập yoga, Cat Socrates còn cung cấp các món đồ thiết kế khác như đồ gốm, sách tranh hay sản phẩm trang trí nội thất,…

Địa chỉ: 78 Yong Siak st, 01-14, Singapore 163078, Singapore

Website: https://www.facebook.com/catsocrates/

Hy vọng với những gợi ý trên đây, việc chọn quà lưu niệm sau mỗi chuyến du lịch Singapore của bạn sẽ trở nên thú vị hơn, không còn là "nhiệm vụ nhàm chán" nữa. Với sự sáng tạo và câu chuyện đằng sau mỗi món quà, bạn sẽ phần nào "gói mang về" được một phần đặc trưng của Singapore - quốc gia sáng tạo và không ngừng đổi mới.