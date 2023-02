Gợi ý điểm hẹn đặc biệt dành cho tín đồ skincare tuần này

Khi nhắc đến các bước chăm da, chúng ta thường sẽ chú trọng chọn serum, kem chống nắng hoặc kem dưỡng mà bỏ quên đi việc sử dụng toner. Thực tế, toner được coi là chìa khóa cho một làn da sạch và mịn màng, ngoài công dụng giúp cân bằng độ pH cho da, toner còn giúp loại bỏ dầu thừa hay bụi bẩn và là bước đệm quan trọng giúp cho các bước chăm dưỡng tiếp theo được phát huy hiệu quả tốt nhất trên da.



Toner làm sạch, cân bằng pH và là bước đệm giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn

Chính vì thế, sự kiện lần này sẽ mang tên: Korean Toner - Skincare Power, với "nhân vật chính" xoay quanh là các loại toner dưỡng da đến từ xứ xở Kim Chi. Sự kiện sẽ là nơi kết nối hội mê da, tạo điều kiện để mọi người đến trải nghiệm những sản phẩm đang "làm mưa làm gió" trong giới beauty cũng như được tư vấn về các cách dùng toner chuẩn chỉnh để da sáng khỏe như mong đợi.

Sự kiện đã bắt đầu từ ngày 13.02.2023

Đồng hành cùng chương trình Korean Toner - Skincare Power có sự góp mặt của các thương hiệu chăm sóc da hàng đầu tại Hàn Quốc cùng những sản phẩm "best-seller" như: Dear Klairs, Skin1004, Some By Mi, Nacific, DR.G, Nature Republic, A-xis Y, BYWISHTREND, I’m From, It’s Skin, Chasin’ Rabbits,..

Thời gian sự kiện diễn ra từ ngày 13/02 đến 20/02/2023 tại Sảnh Đông của AEON MALL Tân Phú Celadon (số 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

Ngoài được trải nghiệm và nhận tư vấn tất tần tật về các sản phẩm, Korean Toner - Skincare Power còn "cực nóng" với vô số hoạt động thú vị khiến bạn không thể đứng yên:

- Check-in nhận loạt quà tặng độc quyền

- Tham gia giao lưu, giải đáp Q&A, minigame gắp thú nhận quà skincare fullsize giá trị…

- Hưởng ưu đãi lên đến 50% và rinh thêm quà chăm da khi mua sắm trực tiếp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

- Quẩy cực sung cùng ban nhạc vào 18H ngày 18.02.2023

Korean Toner - Skincare Power không có gì ngoài quà tặng xịn xò

Làm đẹp là phải có hội nên là lưu ngay thông tin của sự kiện Korean Toner - Skincare Power và rủ đám bạn cả cứng cùng tham gia để vừa nhận quà, vừa gia tăng tình bạn mà da dẻ cũng cùng nhau thăng hạng hết nấc.