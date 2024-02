Gọi qua ứng dụng, chọn nhầm số điện thoại, người phụ nữ bị lừa gần 2 tỷ đồng

Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý hồ sơ vụ án bị cáo Đàm Thuận Bình (sinh năm 1994, trú tại phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, theo cáo trạng, chị Lê Thị H (sinh năm 1988, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và chị Lê Thị Lan Ph (sinh năm 1988, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều là nhân viên của một cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cửa hàng đăng ký 2 tài khoản trên ứng dụng mạng xã hội Zalo và WeChat. Chị H được giao quản lý, sử dụng 2 tài khoản này để giao dịch với khách hàng. Chị H thường dùng tài khoản Zalo, WeChat liên lạc, trao đổi với anh Đàm Thuận Công (sinh năm 1995, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) để thông qua anh Công chuyển tiền hàng cho các chủ kho hàng tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cuối năm 2022, chị H nghỉ sinh con nên tài khoản Zalo, WeChat trên được giao cho chị Ph quản lý, sử dụng để giao dịch với khách hàng tại cửa hàng. Đầu năm 2023, chị Ph dùng tài khoản WeChat định gọi cho anh Đàm Thuận Công để nhờ anh Công chuyển trả tiền cho khách nhưng lại gọi nhầm vào số điện thoại của Đàm Thuận Bình (là anh trai của Công).

Đáng chú ý, Bình có tài khoản WeChat của cửa hàng là do biết Công thường xuyên giao dịch tiền với cửa hàng vàng bạc chỗ chị H, chị Ph nên Bình đã sử dụng tài khoản WeChat của Bình để nhắn tin cho chị H hỏi về tỷ giá ngoại tệ. Mục đích để Bình đổi tiền ngoại tệ giao dịch với khách hàng Trung Quốc.

Khoảng đầu năm 2021, do không nắm được quy định về việc xuất nhập khẩu gỗ ra nước ngoài nên một số chuyến hàng của Bình bị Hải quan Trung Quốc tạm giữ do không đủ giấy tờ xuất nhập khẩu theo quy định. Do đó, nhiều chủ hàng đã tìm Bình để đòi tiền hàng. Vì việc này Bình đã phải đi khỏi nơi cư trú...

Khoảng tháng 2/2023, Bình liên lạc WeChat với chị Ph để hỏi tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Chiều 5/2/2023, chị Ph đã gọi lại cho Bình. Khi đó, chị Ph tưởng tài khoản trên là của anh Công nên bảo gửi số tài khoản để chị chuyển tiền, nhờ chuyển hộ cho khách hàng của cửa hàng vàng bạc nơi chị làm việc.

Bình biết chị Ph gọi nhầm. Nhưng vì cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Đàm Thuận Bình đã có hành vi gian dối, mạo nhận mình là Đàm Thuận Công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình đồng ý nhận chuyển tiền cho khách hàng của chị Ph và nhắn số tài khoản của mình để chị Ph chuyển tiền.

Chị Ph đã 2 lần chuyển tổng số gần 2,4 tỷ đồng vào tài khoản của Bình. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã rút ra để trả nợ.

Chiều cùng ngày, chị Ph gọi điện thì mới phát hiện anh Công không nhờ Bình nhận tiền hộ và Bình không chuyển tiền hàng cho các chủ kho theo yêu cầu. Khi đó chị Ph và anh Công đã nhắn tin, gọi điện, yêu cầu Bình chuyển trả lại tiền nhưng Bình tắt máy, không liên lạc được.

Hai ngày sau, Bình mới chuyển trả lại cho chị Ph tổng cộng 510 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng. Chị Ph đã làm đơn tố cáo Bình ra cơ quan công an và Bình bị bắt giữ ngay sau đó.