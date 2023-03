Gọi mỹ nhân ngực khủng của The Glory là tắc kè hoa vì mỗi phim 1 style, đi sự kiện hở bạo hết sức còn ngoài đời lại siêu đơn giản

Cha Joo Young chuẩn bị lên sóng với phim mới mang tên The Real Deal Has Come!. Cô gây bất ngờ về mặt tạo hình quá đỗi thanh lịch, khác xa vẻ lẳng lơ trong The Glory. Nữ diễn viên ở phim mới để tóc dài duỗi thẳng, diện đồ công sở và makeup nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã